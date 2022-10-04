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الأمم المتحدة: الوضع في العراق مازال "مضطربا للغاية"
الأمم المتحدة: الوضع في العراق مازال "مضطربا للغاية"
وصفت جينين هينيس بلاسخارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى العراق، اليوم الثلاثاء الوضع في البلد العربي بأنه ما زال "مضطربا للغاية"، بعد نحو عام من إجراء آخر... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T21:19+0000
2022-10-04T21:19+0000
أخبار العراق اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن جميع الأطراف ارتكبت "أخطاء استراتيجية"، وقد حان الوقت لكل القادة العراقيين لإجراء محادثات "وسحب البلد بعيدا عن الحافة".وأضافت أنه: "في ظل مخاطر حدوث المزيد من النزاع واستمرار سفك الدماء على أرض الواقع، فإن التفكير فيمن فعل ماذا لم يعد خيارا".ورأت أن "خيبة أمل الجمهور وصلت ذروتها''، وفقد الكثير من العراقيين الثقة في الطبقة السياسية للعمل من أجل مصالح البلاد والشعب.وحذرت المسؤولة الأممية من أن "الفشل المستمر في معالجة فقدان الثقة هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل العراق''.يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انسداد ساسي تفاقم في يوليو/ تموز الماضي مع نزول أنصار التيار الصدري، والإطار التنسيقي (طرفي النزاع الأبرز) إلى الشارع واعتصامهم في وسط العاصمة بغداد.
https://sputnikarabic.ae/20221004/المبعوثة-الأممية-للعراق-يجب-أن-يتوقف-القصف-التركي-والإيراني-للمناطق-العراقية-1068610508.html
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أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: الوضع في العراق مازال "مضطربا للغاية"

21:19 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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وصفت جينين هينيس بلاسخارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لدى العراق، اليوم الثلاثاء الوضع في البلد العربي بأنه ما زال "مضطربا للغاية"، بعد نحو عام من إجراء آخر انتخابات فشلت في تشكيل حكومة.
وقالت في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن جميع الأطراف ارتكبت "أخطاء استراتيجية"، وقد حان الوقت لكل القادة العراقيين لإجراء محادثات "وسحب البلد بعيدا عن الحافة".
الجيش السوري يدخل نقطة مراقبة الكورانيعلى طريق (M5) بعد انسحاب القوات التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
المبعوثة الأممية للعراق: يجب أن يتوقف القصف التركي والإيراني للمناطق العراقية
15:11 GMT
وأضافت أنه: "في ظل مخاطر حدوث المزيد من النزاع واستمرار سفك الدماء على أرض الواقع، فإن التفكير فيمن فعل ماذا لم يعد خيارا".
ورأت أن "خيبة أمل الجمهور وصلت ذروتها''، وفقد الكثير من العراقيين الثقة في الطبقة السياسية للعمل من أجل مصالح البلاد والشعب.
وحذرت المسؤولة الأممية من أن "الفشل المستمر في معالجة فقدان الثقة هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل العراق''.
يذكر أن العراق يشهد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انسداد ساسي تفاقم في يوليو/ تموز الماضي مع نزول أنصار التيار الصدري، والإطار التنسيقي (طرفي النزاع الأبرز) إلى الشارع واعتصامهم في وسط العاصمة بغداد.
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