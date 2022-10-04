https://sputnikarabic.ae/20221004/الحرس-الثوري-يستهدف-مواقع-للمعارضة-المسلحة-في-العراق-بمدفعية-وطائرات-مسيرة-1068606439.html
الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة
الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وطائرات مسيرة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:51+0000
2022-10-04T13:51+0000
2022-10-04T14:11+0000
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وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثء، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأضافت الوكالة أن "الحرس الثوري بدأ شن هذه الهجمات في 24 سبتمبر/أيلول ردا على تحركات هؤلاء الإرهابيين ومحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، والتي لا تزال مستمرة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة
13:51 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وطائرات مسيرة.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية
، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثء، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".
وأضافت الوكالة أن "الحرس الثوري بدأ شن هذه الهجمات في 24 سبتمبر/أيلول ردا على تحركات هؤلاء الإرهابيين ومحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، والتي لا تزال مستمرة".