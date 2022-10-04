عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/الحرس-الثوري-يستهدف-مواقع-للمعارضة-المسلحة-في-العراق-بمدفعية-وطائرات-مسيرة-1068606439.html
الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة
الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وطائرات مسيرة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:51+0000
2022-10-04T14:11+0000
العالم
إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068079424_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640b2878380700a94261b85f302610de.jpg
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثء، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".وأضافت الوكالة أن "الحرس الثوري بدأ شن هذه الهجمات في 24 سبتمبر/أيلول ردا على تحركات هؤلاء الإرهابيين ومحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، والتي لا تزال مستمرة".
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068079424_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_0d2145a5e5a5a4ef93f0714d0701286a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري يستهدف مجددا مواقع "للمعارضة" في العراق بمدفعية وطائرات مسيرة

13:51 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 04.10.2022)
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجوم جديد ضد مواقع للمعارضة المسلحة في كردستان العراق بالمدفعية وطائرات مسيرة.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، استأنفت القوة البرية التابعة للحرس الثوري، اليوم الثلاثء، قصف "مواقع الإرهابيين الانفصاليين في منطقة سيدكان ومرتفعات هلكورود وبربزين في إقليم كردستان العراق بالمدفعية والصواريخ ومسيرات مهاجر 6".
وأضافت الوكالة أن "الحرس الثوري بدأ شن هذه الهجمات في 24 سبتمبر/أيلول ردا على تحركات هؤلاء الإرهابيين ومحاولة إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد، والتي لا تزال مستمرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала