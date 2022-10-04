https://sputnikarabic.ae/20221004/الحشد-الشعبي-العراقي-يعلن-انتهاء-عمليات-الإنقاذ-في-بناية-المختبر-الوطني-المنهارة-وسط-بغداد--1068606912.html
الحشد الشعبي العراقي يعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في بناية المختبر الوطني المنهارة وسط بغداد
الحشد الشعبي العراقي يعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في بناية المختبر الوطني المنهارة وسط بغداد
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات الإنقاذ في بناية المختبر الوطني، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، والتي انهارت السبت... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:19+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن عناصر الحشد الشعبي توجهوا إلى موقع الحادث فور وقوعه وتعاونوا مع أفراد مديرية الدفاع المدني في إنقاذ العالقين وانتشال الجثث، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت الهيئة في بيانها: "لقد استمر عمل الهندسة العسكرية بإسناد طبابة الحشد ومعاونية الميرة ومديريتي المتفجرات والإعلام بقيادة معاون رئيس الأركان الحاج نعمة الكوفي أكثر من 75 ساعة من أجل إنقاذ العالقين وانتشال الجثث، وقد نجحوا في الساعات الأولى من إنقاذ 13 مراجعاً بينهم نساء وكبار سن".وتابعت: "كما قام الأبطال بالتعاون مع الدفاع المدني في انتشال جثامين حارس البناية وأم وطفلتها ورجل مسن من تحت ركام المبنى المنهار".وأشار البيان إلى أن الحشد الشعبي دفع في هذه العملية الاستثنائية "بأكثر من 50 آلية و150 منتسباً وبأقصى استنفار، إذ أسفرت عن رفع 10 آلاف طن من أصل 15 ألف طن من مساحة 1000 متر وفق تقدير الخبراء".وأكدت الهيئة أن التعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية في "نجدة أبناء شعبنا والوقوف إلى جانبهم في كل الظروف والمحن ولم تفلح كل المحاولات الرخيصة والخائبة للنيل من هذا الجسد العراقي المتكامل".
https://sputnikarabic.ae/20221001/الكاظمي-يعلق-على-حادث-انهيار-بناية-في-وسط-بغداد-يؤكد-صحة-جهود-مكافحة-الفساد-1068477575.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الحشد الشعبي العراقي يعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في بناية المختبر الوطني المنهارة وسط بغداد
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات الإنقاذ في بناية المختبر الوطني، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، والتي انهارت السبت الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن عناصر الحشد الشعبي توجهوا إلى موقع الحادث فور وقوعه وتعاونوا مع أفراد مديرية الدفاع المدني في إنقاذ العالقين وانتشال الجثث، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
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وأوضحت الهيئة في بيانها: "لقد استمر عمل الهندسة العسكرية بإسناد طبابة الحشد ومعاونية الميرة ومديريتي المتفجرات والإعلام بقيادة معاون رئيس الأركان الحاج نعمة الكوفي أكثر من 75 ساعة من أجل إنقاذ العالقين وانتشال الجثث، وقد نجحوا في الساعات الأولى من إنقاذ 13 مراجعاً بينهم نساء وكبار سن".
وتابعت: "كما قام الأبطال بالتعاون مع الدفاع المدني
في انتشال جثامين حارس البناية وأم وطفلتها ورجل مسن من تحت ركام المبنى المنهار".
وأشار البيان إلى أن الحشد الشعبي دفع في هذه العملية الاستثنائية "بأكثر من 50 آلية و150 منتسباً وبأقصى استنفار، إذ أسفرت عن رفع 10 آلاف طن من أصل 15 ألف طن من مساحة 1000 متر وفق تقدير الخبراء".
وأكدت الهيئة أن التعاون والتنسيق بين الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية في "نجدة أبناء شعبنا والوقوف إلى جانبهم في كل الظروف والمحن ولم تفلح كل المحاولات الرخيصة والخائبة للنيل من هذا الجسد العراقي المتكامل".