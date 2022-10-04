https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-العراقي-يبحث-مع-السفير-المصري-أوجه-التعاون-في-المجالات-السياسية-والاقتصادية-والبيئية-1068599394.html
الرئيس العراقي يبحث مع السفير المصري أوجه التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية
الرئيس العراقي يبحث مع السفير المصري أوجه التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية
استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى العراق، وليد محمد إسماعيل. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:20+0000
2022-10-04T11:20+0000
2022-10-04T11:30+0000
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وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والعراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما بحث الجانبان العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221002/ملك-الأردن-نتعاون-مع-مصر-والعراق-لبناء-شراكات-اقتصادية-تنعكس-نتائجها-على-المنطقة-1068533534.html
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مصر, العراق, العالم العربي
مصر, العراق, العالم العربي
الرئيس العراقي يبحث مع السفير المصري أوجه التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية
11:20 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى العراق، وليد محمد إسماعيل.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والعراقي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما بحث الجانبان العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.