https://sputnikarabic.ae/20221004/السلطات-القطرية-تعلن-خطوات-استخراج-بدل-فاقد-إلكتروني-لرخصة-الإقامة--1068615239.html
السلطات القطرية تعلن خطوات استخراج بدل فاقد إلكتروني لرخصة الإقامة
السلطات القطرية تعلن خطوات استخراج بدل فاقد إلكتروني لرخصة الإقامة
أعلنت السلطات القطرية الخطوات الخاصة باستخراج بدل فاقد إلكتروني لرخصة الإقامة بها. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:43+0000
2022-10-04T16:43+0000
2022-10-04T16:43+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/95/1036759516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_615fc70766dd1c28a58b4aee5319faf6.jpg
ووفقا لموقع الشرق القطري، فقد نشرت الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية 5 خطوات يجب القيام بها لاستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة رخصة الإقامة القطرية الخاصة بالمقيمين، من خلال "بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية".وأوضحت أن الخطوة الأولى تبدأ عن طريق تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أو تطبيق مطراش 2، ثم الضغط على "خدمات الإقامات" من القائمة، واختيار نوع الخدمة "بدل فاقد أو بدل تالف".واشترطت عند طلب إصدار بدل فاقد أن يقوم الشخص بتقديم بلاغ أمني عن فقدان بطاقة رخصة الإقامة، لافتة إلى أن الرسوم المستحقة هي 200 ريال قطري، و20 في حال اختيار الاستلام عن طريق البريد.طالع أيضا: قطر تكشف موعد صدور تأشيرات الدخول لمشجعي المونديال
https://sputnikarabic.ae/20220207/قطر-تطلق-خدمة-لتسهيل-طلبات-العمالة-الخارجية-إلكترونيا-1058124011.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/95/1036759516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d80054e345542f21a54625406b5d01e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
السلطات القطرية تعلن خطوات استخراج بدل فاقد إلكتروني لرخصة الإقامة
تابعنا عبر
أعلنت السلطات القطرية الخطوات الخاصة باستخراج بدل فاقد إلكتروني لرخصة الإقامة بها.
ووفقا لموقع
الشرق القطري، فقد نشرت الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية 5 خطوات يجب القيام بها لاستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة رخصة الإقامة القطرية الخاصة بالمقيمين، من خلال "بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية".
وأوضحت أن الخطوة الأولى تبدأ عن طريق تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أو تطبيق مطراش 2، ثم الضغط على "خدمات الإقامات" من القائمة، واختيار نوع الخدمة "بدل فاقد أو بدل تالف".
وبعدها تأتي الخطوة الثالثة والتي هي إدخال بيانات الوافد المراد إصدار بطاقة له، سواء كانت له أو لشخص من عائلته، مع رقم الهاتف، وبعدها يتم تحديد طريقة تسليم الرقم، سواء شخصيا من الإدارة المعنية، أو من خلا البريد، بعد إدخال العنوان تفصيلا، ثم سداد الرسوم وطباعة أو حفظ إيصال السداد.
واشترطت عند طلب إصدار بدل فاقد أن يقوم الشخص بتقديم بلاغ أمني عن فقدان بطاقة رخصة الإقامة، لافتة إلى أن الرسوم المستحقة هي 200 ريال قطري، و20 في حال اختيار الاستلام عن طريق البريد.