https://sputnikarabic.ae/20221004/حانت-ساعة-الحساب-إيطاليا-تتهم-الاتحاد-الأوروبي-بارتكاب-أخطاء-مع-روسيا-1068586450.html
"حانت ساعة الحساب"... إيطاليا تتهم الاتحاد الأوروبي بارتكاب أخطاء مع روسيا
"حانت ساعة الحساب"... إيطاليا تتهم الاتحاد الأوروبي بارتكاب أخطاء مع روسيا
ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن الوقت قد حان لأن يدفع الاتحاد الأوروبي مستحقاته بسبب سياسات الطاقة غير المدروسة والاعتماد على إمدادات الغاز الروسي. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T06:29+0000
2022-10-04T06:29+0000
2022-10-04T06:29+0000
اقتصاد
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وقال نيكولا بورو، نائب رئيس التحرير في صحيفة Giornale، إن مشكلة أزمة الطاقة بدأت في أكتوبر 2021، ولا علاقة لها بالأحداث في أوكرانيا. ومع ذلك، فضلت أوروبا عدم ملاحظة المشاكل.ونوه بورو في الوقت نفسه، أنه حتى بعد بدء العملية الخاصة الروسية، لم تتخذ بروكسل الخطوات المناسبة لحل مشكلة الغاز.وأشار الصحفي إلى أن إيطاليا غير قادرة على استبدال الوقود الأزرق الذي تم شراؤه سابقا من موسكو، على الرغم من العقود المبرمة مع موردين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، بسبب نقص الغاز ستكون هناك مشاكل مع الكهرباء، ولا يمكن حل نقصها بمساعدة الألواح الشمسية.بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. قال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
"حانت ساعة الحساب"... إيطاليا تتهم الاتحاد الأوروبي بارتكاب أخطاء مع روسيا
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ذكر تقرير إعلامي إيطالي أن الوقت قد حان لأن يدفع الاتحاد الأوروبي مستحقاته بسبب سياسات الطاقة غير المدروسة والاعتماد على إمدادات الغاز الروسي.
وقال نيكولا بورو، نائب رئيس التحرير في صحيفة Giornale، إن مشكلة أزمة الطاقة بدأت في أكتوبر 2021، ولا علاقة لها بالأحداث في أوكرانيا. ومع ذلك، فضلت أوروبا عدم ملاحظة المشاكل.
مضيفا: "لسوء الحظ، حانت ساعة الحساب بالنسبة لنا. لدينا ماديا من الغاز أقل مما نحتاجه. وسيكلف الحجم الذي سنستورده تكلفة باهظة. قريبا يجب أن نقرر ما يجب فعله بالتقنين. مع هذه الأسعار الباهظة، السوق لا يرحم: يقتل من يستهلك أكثر".
ونوه بورو في الوقت نفسه، أنه حتى بعد بدء العملية الخاصة الروسية، لم تتخذ بروكسل الخطوات المناسبة لحل مشكلة الغاز.
وأوضح بورو، قائلا: "حتى الآن، كانت أوروبا تطارد أحلاما غير قابلة للتحقيق. لم تفعل شيئا، ولكن الأسوأ من ذلك كله، أنها وعدت بفرض قيود على الأسعار لم تستطع تحديدها في الواقع".
وأشار الصحفي إلى أن إيطاليا غير قادرة
على استبدال الوقود الأزرق الذي تم شراؤه سابقا من موسكو، على الرغم من العقود المبرمة مع موردين آخرين. بالإضافة إلى ذلك، بسبب نقص الغاز ستكون هناك مشاكل مع الكهرباء، ولا يمكن حل نقصها بمساعدة الألواح الشمسية.
بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. قال الرئيس فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف موسكو استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تدهور حياة الملايين من الناس.