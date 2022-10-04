https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يعتبر-مراسيم-بوتين-حول-المناطق-المحررة-لاغية-1068608564.html
زيلينسكي يعتبر مراسيم بوتين حول المناطق المحررة "لاغية"
زيلينسكي يعتبر مراسيم بوتين حول المناطق المحررة "لاغية"
أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وثيقة حول عدم الاعتراف بمراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:49+0000
2022-10-04T14:49+0000
2022-10-04T14:51+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "تُصنف المراسيم على أنها لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي عواقب قانونية، أي المراسيم الصادرة عن رئيس روسيا".وتخص الوثيقة بالذكر المراسيم المؤرخة في 17 مارس/آذار 2014 بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كدولة مستقلة ذات سيادة، وفي 21 فبراير/شباط 2022 بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 29 سبتمبر/أيلول بشأن الاعتراف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.ووافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.وتنص الاتفاقيات على أنه اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه قبول المناطق في روسيا، سيتم تشكيل جمهوريتين ومقاطعتين، وستحتفظ بأسمائها الحالية. سيحصل رؤساؤها على وضع محافظين. سيعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المديرين بالإنابة للمناطق في غضون 10 أيام من تاريخ قبول المناطق. سيتم تشكيل الحكومات الإقليمية وفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20221004/لافروف-روسيا-لا-تهتم-باعتراف-الدول-الغربية-بنتائج-الاستفتاء-وعليها-فهم-الأمر-الواقع--1068590429.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعتبر مراسيم بوتين حول المناطق المحررة "لاغية"
14:49 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وثيقة حول عدم الاعتراف بمراسيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "تُصنف المراسيم على أنها لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي عواقب قانونية، أي المراسيم الصادرة عن رئيس روسيا".
وتخص الوثيقة بالذكر المراسيم المؤرخة في 17 مارس/آذار 2014 بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كدولة مستقلة ذات سيادة، وفي 21 فبراير/شباط 2022 بشأن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 29 سبتمبر/أيلول بشأن الاعتراف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وجاء أيضا في الوثيقة: "أي قرارات وأعمال واتفاقيات أخرى يتم تبنيها وإصدارها وإبرامها على هذه الأساس أو فيما يتعلق بتنفيذ المراسيم المذكورة الصادرة عن رئيس روسيا لا يترتب عليها أي آثار قانونية".
ووافق المجلس الفيدرالي بالإجماع في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء في 4 أكتوبر/ تشرين الأول على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وتنص الاتفاقيات
على أنه اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه قبول المناطق في روسيا، سيتم تشكيل جمهوريتين ومقاطعتين، وستحتفظ بأسمائها الحالية. سيحصل رؤساؤها على وضع محافظين. سيعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المديرين بالإنابة للمناطق في غضون 10 أيام من تاريخ قبول المناطق. سيتم تشكيل الحكومات الإقليمية وفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية.