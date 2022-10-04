https://sputnikarabic.ae/20221004/زيلينسكي-يواقف-على-قرار-مجلس-الأمن-والدفاع-القومي-الأوكراني-بشأن-استحالة-إجراء-مفاوضات-مع-بوتين-1068592848.html
زيلينسكي يوافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع بوتين
زيلينسكي يوافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع بوتين
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T08:30+0000
2022-10-04T08:30+0000
2022-10-04T09:06+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مفاوضات
أخبار أوكرانيا
استحالة
فلاديمير زيلينسكي
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وقال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى نتائج اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".هذا وأعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان في روسيا رئيس آخر غير فلاديمير بوتين، "أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا الاتفاق على التعايش بشروط متساوية نزيهة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي ... لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.
https://sputnikarabic.ae/20220930/زيلينسكي-مستعدون-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-ولكن-ليس-وبوتين-في-السلطة-1068448161.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, استحالة, فلاديمير زيلينسكي
روسيا, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, استحالة, فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي يوافق على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع بوتين
08:30 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال مكتب زيلينسكي في بيان، اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى نتائج اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد الاستماع إلى أعضاء مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: إعلان استحالة إجراء مفاوضات مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".
هذا وأعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا، لكن إذا كان في روسيا رئيس آخر غير فلاديمير بوتين، "أوكرانيا كانت ولا تزال رائدة في جهود التفاوض: لقد كانت دولتنا هي التي عرضت دائمًا على روسيا الاتفاق على التعايش بشروط متساوية نزيهة وعادلة. من الواضح أن هذا مستحيل مع هذا الرئيس الروسي ... لذلك نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، قد دعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال إن روسيا مستعدة لها.