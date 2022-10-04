https://sputnikarabic.ae/20221004/غانتس-عن-علاقته-بالرئيس-الفلسطيني-أحاربه-أكثر-من-كل-منتقديه-في-العالم-1068600760.html

غانتس عن علاقته بالرئيس الفلسطيني: أحاربه أكثر من كل منتقديه في العالم

غانتس عن علاقته بالرئيس الفلسطيني: أحاربه أكثر من كل منتقديه في العالم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه يحارب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من كل منتقديه في العالم بألف مرة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T11:53+0000

2022-10-04T11:53+0000

2022-10-04T12:00+0000

محمود عباس

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ونشرتها اليوم الثلاثاء.وقال غانتس لدى سؤاله عن استضافة الرئيس الفلسطيني في منزله بمدينة روش هاعين وسط إسرائيل في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021: "سأتحدث إلى كل من أستطيع وأقاتل من يجب أن أفعل".ولدى سؤاله "تستضيف في صالون منزلك الرجل الذي يدفع الأموال للقتلة؟" (في إشارة لرواتب تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى أو القتلى الذين سقطوا بنيران إسرائيلية)، قال غانتس: "أقتطع له من الأموال (يقصد أموال المقاصة وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، وأحاربه أكثر ألف مرة من كل منتقديه في العالم".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "شغلت جميع الدرجات القيادية (في الجيش)، قمت بمداهمات للمخربين، أطلقوا عليّ النار مرات لا تحصى، أحاربه (الرئيس الفلسطيني) أكثر من كل من يقومون بالثرثرة. سأتحدث عندما يمكنني وأقاتل عندما يجب. أفعل كل ما يجب لترسيخ واقع أمني أفضل لدولة إسرائيل".وحول احتمالية حدوث تصعيد جديد في الضفة الغربية قال غانتس: "هناك العديد من الحوادث. هذه محاولات من قبل بعض المنظمات الإرهابية لبث الروح في الخلايا المحلية، أو أنشطة فرق محلية لا علاقة لها بالتنظيمات. نواصل العمل بشكل دفاعي وهجومي، ونحاول الحفاظ على التنسيق الأمني ​​مع السلطة الفلسطينية. ليس لأن عليها حماية إسرائيل ولكن لضمان (ترسيخ) سيطرتها، لكنها تجد صعوبة في القيام بذلك في شمال الضفة".وسُئل غانتس "في جنين، يجلس أربعة رجال مسلحين داخل أحد المنازل. لماذا لا يتم التعامل معهم من الجو؟ لماذا تعرض الجنود للخطر؟".فأجاب وزير الدفاع: "نحن نسيطر على المنطقة. هذه مناطق مزدحمة وديناميكية. هناك دائما خطر في نشر الجنود. حتى لو كان الجنود على خط التماس، فإنهم يصبحون هدفا".وفي تعلقيه على تصريحات سابقة لرئيس الأركان أفيف كوخافي قال فيها إنه على وشك الموافقة على تنفيذ اغتيالات مسبقة لناشطين فلسطينين، قال غانتس: ""هذه قصص سردية. هذا ليس صحيحا. لم يوافق رئيس الأركان وهو غير مخول بالموافقة، والإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الاغتيالات هي من صلاحيتي وليست صلاحيته سأقرر القيام بذلك عندما أقرر القيام بذلك. أنا أستخدم الجيش بشكل هجومي قدر الإمكان، إنه مجرد ضجيج إعلامي".وحول ما إن كانت إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية على غرار "الدرع الواقي" التي نفذتها في الفترة بين 29 مارس/ آذار 2002 و10 مايو/ أيار من العام نفسه، وأسفرت عن مقتل 497 فلسطينيا و30 جنديا إسرائيليا، قال غانتس: "يقول ذلك الأشخاص الذين لا يفهمون ماذا يعني الدرع الواقي. ما هي الظروف على الأرض. فقط يطلقون الشعارات".

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https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-يوافق-على-عمليات-الاغتيال-الانتقائي-لمسؤولين-من-الجهاد-الإسلامي-وفتح-وحماس-1068454599.html

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محمود عباس, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية