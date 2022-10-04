https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئاسة-الفلسطينية-تحمل-حكومة-إسرائيل-مسؤولية-انفجار-الأوضاع-حال-تواصلت-اعتداءات-المستوطنين-1068599727.html
الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية انفجار الأوضاع حال تواصلت اعتداءات المستوطنين
الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية انفجار الأوضاع حال تواصلت اعتداءات المستوطنين
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت حماية الجيش؛ محملة الحكومة... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:28+0000
2022-10-04T11:28+0000
2022-10-04T11:36+0000
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رام الله – سبوتنيك. وأكدت الرئاسة أن هذه الاعتداءات، وخاصة في بلدات شمال الضفة الغربية؛ تسببت بإصابة العشرات، وترويع الأطفال، وتخريب الممتلكات، وقطع الطرق.وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، "جيش الاحتلال ومستوطنوه المتطرفون، يشنون حربا يومية شاملة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".وأضاف: وتابع، "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتدخّل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ حيث أن الاحتلال يستغل الصمت الدولي، ليصعد من جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، في محاولة لاستغلال الدم الفلسطيني في الانتخابات [الكنيست] الإسرائيلية".وحذر أبو ردينة من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، يوم الخميس القادم.وتابع: "المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن نقبل المساس بها إطلاقا. وإذا ما أرادت هذه الحكومة الإسرائيلية وقف التصعيد الخطير الجاري حاليا في الأراضي الفلسطينية كافة، فعليها وقف جرائمها، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين".
https://sputnikarabic.ae/20220928/إصابة-فلسطينيين-بهجوم-مستوطنين-في-الضفة-الغربية-1068361652.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية انفجار الأوضاع حال تواصلت اعتداءات المستوطنين
11:28 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 11:36 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تحت حماية الجيش؛ محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التصعيد وانفجار الأوضاع.
رام الله – سبوتنيك. وأكدت الرئاسة أن هذه الاعتداءات، وخاصة في بلدات شمال الضفة الغربية؛ تسببت بإصابة العشرات، وترويع الأطفال، وتخريب الممتلكات، وقطع الطرق.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، "جيش الاحتلال ومستوطنوه المتطرفون، يشنون حربا يومية شاملة
على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".
"نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد شعبنا ومقدساتنا، التي تؤدي إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد وانفجار الأوضاع، في حال استمرارها".
وتابع، "نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتدخّل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ حيث أن الاحتلال يستغل الصمت الدولي، ليصعد من جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، في محاولة لاستغلال الدم الفلسطيني
في الانتخابات [الكنيست] الإسرائيلية".
وحذر أبو ردينة من خطورة دعوات المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في القدس الشرقية، يوم الخميس القادم.
وتابع: "المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن نقبل المساس بها إطلاقا. وإذا ما أرادت هذه الحكومة الإسرائيلية وقف التصعيد الخطير الجاري حاليا في الأراضي الفلسطينية كافة، فعليها وقف جرائمها، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين".