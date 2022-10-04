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https://sputnikarabic.ae/20221004/فرنسا-تؤكد-استعدادها-للشتاء-إذا-خفض-السكان-استهلاك-الطاقة-1068598961.html
فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء "إذا خفض السكان استهلاك الطاقة"
فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء "إذا خفض السكان استهلاك الطاقة"
أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس الإثنين، استعداد بلادها للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T11:15+0000
2022-10-04T11:15+0000
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وقالت بورن أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا: "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا"، وفقا لتلفزيون "فرنسا 24".وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/ماكرون-يظهر-بسترة-ذات-ياقة-عالية-للتشجيع-على-توفير-التدفئة-1068573988.html
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أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

فرنسا تؤكد استعدادها للشتاء "إذا خفض السكان استهلاك الطاقة"

11:15 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTرئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس الإثنين، استعداد بلادها للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة.
وقالت بورن أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا: "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا"، وفقا لتلفزيون "فرنسا 24".
وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
ماكرون يظهر بسترة ذات ياقة عالية للتشجيع على توفير التدفئة
أمس, 17:19 GMT
وتابعت "أعلن الرئيس عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. إذا شارك الجميع، فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة من دون خطر حدوث انقطاعات".
وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.
وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية.
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