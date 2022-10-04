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ملك الأردن يبحث مع سلطان عمان تطورات القضية الفلسطينية
ملك الأردن يبحث مع سلطان عمان تطورات القضية الفلسطينية
أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:37+0000
2022-10-04T15:37+0000
أخبار الأردن
سلطنة عمان
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جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الزيارة التي يقوم بها ملك الأردن إلى سلطنة عمان بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.وأكد القائدان على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، وضرورة انعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية.وأكد ملك الأردن على "مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".وشدد كذلك على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على من أجل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.وهذه هي الزيارة الأولى لملك الأردن منذ يناير/ كانون الثاني 2020، حيث زار السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
https://sputnikarabic.ae/20220927/ملك-الأردن-يجب-تعزيز-التعاون-بين-دول-المنطقة-والاتحاد-الأوروبي-1068334245.html
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أخبار الأردن, سلطنة عمان
أخبار الأردن, سلطنة عمان

ملك الأردن يبحث مع سلطان عمان تطورات القضية الفلسطينية

15:37 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Sergej Guneevملك الأردن
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Sergej Guneev
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أجرى ملك الأردن عبد الله الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الزيارة التي يقوم بها ملك الأردن إلى سلطنة عمان بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
ملك الأردن: يجب تعزيز التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي
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وقال البيان إن الزعيمين اتفقا على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وأكد القائدان على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، وضرورة انعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية.
وأكد ملك الأردن على "مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".
وشدد كذلك على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على من أجل التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.
وهذه هي الزيارة الأولى لملك الأردن منذ يناير/ كانون الثاني 2020، حيث زار السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
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