https://sputnikarabic.ae/20221004/واشنطن-عن-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخا-فوق-اليابان-يزعزع-الاستقرار-1068586316.html
واشنطن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان: "يزعزع الاستقرار"
واشنطن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان: "يزعزع الاستقرار"
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث بشكل منفصل مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T06:21+0000
2022-10-04T06:21+0000
2022-10-04T06:24+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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قالت المتحدثة باسم الأمن القومي أدريان واتسون: "في كلتا الدعوتين، تشاور مستشارو الأمن القومي بشأن الاستجابات المشتركة والدولية المناسبة والقوية"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت في بيان "أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التزامات الولايات المتحدة الصارمة بالدفاع عن اليابان وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)".وتابعت "هذا العمل (إطلاق الصاروخ) يزعزع الاستقرار ويظهر تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية".وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) فوق اليابان مما دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار الصاروخي في البلاد وتوجيه الناس بالاحتماء.وفي بيان منفصل، أدانت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا إطلاق الصاروخ.وقالت إن "الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخا على اليابان في عام 2017، في ذروة فترة "النار والغضب" عندما تبادل زعيم بيونغ يانغ كيم جونغ أون الإهانات مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221004/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بـ-رد-صارم-على-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068584990.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
واشنطن عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان: "يزعزع الاستقرار"
06:21 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث بشكل منفصل مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني حول إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان صباح اليوم الثلاثاء.
قالت المتحدثة باسم الأمن القومي أدريان واتسون: "في كلتا الدعوتين، تشاور مستشارو الأمن القومي بشأن الاستجابات المشتركة والدولية المناسبة والقوية"، بحسب وكالة
"فرانس برس".
وأضافت في بيان "أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التزامات الولايات المتحدة الصارمة بالدفاع عن اليابان وجمهورية كوريا
(كوريا الجنوبية)".
وتابعت "هذا العمل (إطلاق الصاروخ) يزعزع الاستقرار ويظهر تجاهل كوريا الشمالية الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية".
وأطلقت كوريا الشمالية
صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) فوق اليابان مما دفع طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار الصاروخي في البلاد وتوجيه الناس بالاحتماء.
وفي بيان منفصل، أدانت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا إطلاق الصاروخ.
وقالت إن "الولايات المتحدة تدين هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخا على اليابان في عام 2017، في ذروة فترة "النار والغضب" عندما تبادل زعيم بيونغ يانغ كيم جونغ أون الإهانات مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.