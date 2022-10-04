https://sputnikarabic.ae/20221004/-لبنان-موظفون-يقتحمون-بنك-fnb-في-طرابلس-اعتراضا-على-خصم-جزء-من-رواتبهم-فيديو-1068596057.html
لبنان... موظفون يقتحمون بنك FNB في طرابلس اعتراضا على خصم جزء من رواتبهم (فيديو)
لبنان... موظفون يقتحمون بنك FNB في طرابلس اعتراضا على خصم جزء من رواتبهم (فيديو)
تداول مغردون لحظة اقتحام بعض الموظفين في مدينة طرابلس لأحد البنوك العاملة في المدينة، وهو بنك FNB، وذلك اعتراضا على خصم جزء من رواتبهم. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:17+0000
2022-10-04T10:17+0000
2022-10-04T10:25+0000
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ووفقا لما نشرته جريدة "الجمهورية" اللبنانية، فإن موظفين من شركة كهرباء قاديشا، اقتحموا بنك FNB في طرابلس.وعلل الموظفون اقتحامهم بأنه جاء ردا على قرار المصرف خصم 3% من رواتبهم.وقالت الجريدة اللبنانية إن عملية الاقتحام أوقفت "كل المعاملات داخل المصرف"، مشيرة إلى أن البنك تفاوض مع وفد من الموظفين.طالع أيضا: بعد مسلسل اقتحام المصارف... هل دخل لبنان مرحلة الانفلات الأمني؟
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان... موظفون يقتحمون بنك FNB في طرابلس اعتراضا على خصم جزء من رواتبهم (فيديو)
10:17 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
تداول مغردون لحظة اقتحام بعض الموظفين في مدينة طرابلس لأحد البنوك العاملة في المدينة، وهو بنك FNB، وذلك اعتراضا على خصم جزء من رواتبهم.
ووفقا لما نشرته
جريدة "الجمهورية" اللبنانية، فإن موظفين من شركة كهرباء قاديشا، اقتحموا بنك FNB في طرابلس.
وعلل الموظفون
اقتحامهم بأنه جاء ردا على قرار المصرف خصم 3% من رواتبهم.
وقالوا: "المصرف لم يسلمنا الرواتب حتى اللحظة ويريد أن يخصم 3% منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 الف ليرة لبنانية"، مشددين على أنهم لن يسمحوا بذلك، "وسنبقى داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها الجائر".
وقالت الجريدة اللبنانية إن عملية الاقتحام أوقفت "كل المعاملات داخل المصرف"، مشيرة إلى أن البنك تفاوض مع وفد من الموظفين.