https://sputnikarabic.ae/20221005/أمر-أميري-بتعيين-الشيخ-أحمد-نواف-الأحمد-الصباح-رئيسا-للحكومة-الكويتية-الجديدة-1068639197.html
أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة
أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة
أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:33+0000
2022-10-05T09:33+0000
2022-10-05T09:33+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد كلف أمير دولة الكويت، رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قَبل الأحد الماضي، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد صدر "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الجمعة الماضية، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.وحددت الحكومة الكويتية الحالية يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، كما أكدت أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم إعلانه قبل تلك الجلسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة
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أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد كلف أمير دولة الكويت، رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قَبل الأحد الماضي، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
وبحسب وكالة
الأنباء الكويتية، فقد صدر "أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الجمعة الماضية، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.
وحددت الحكومة الكويتية الحالية يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، كما أكدت أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم إعلانه قبل تلك الجلسة.