https://sputnikarabic.ae/20221005/ارتفاع-ضحايا-قصف-القوات-الإثيوبية-مركزا-للنازحين-شمالي-تيغراي-إلى-65-قتيلا-1068659120.html

ارتفاع ضحايا قصف القوات الإثيوبية مركزا للنازحين شمالي تيغراي إلى 65 قتيلا

ارتفاع ضحايا قصف القوات الإثيوبية مركزا للنازحين شمالي تيغراي إلى 65 قتيلا

أعلن تلفزيون إقليم تيغراي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف القوات الحكومية الإثيوبية على مركز للنازحين في مدينة آدي دايرو شمال غربي الإقليم إلى 65 قتيلا... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T14:24+0000

2022-10-05T14:24+0000

2022-10-05T14:24+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون بأن هذا القصف الحكومي الإثيوبي يأتي في ظل تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي منذ نهاية آب/أغسطس الماضي.ونقل تلفزيون تيغراي بيانا لمكتب الشؤون الخارجية للإقليم، أن أكثر من 65 شخصا قتلوا في هجوم بطائرة دون طيار في قصف للقوات الحكومية الإثيوبية على نازحين في مدينة آدي دايرو شمال غربي الإقليم.وأدان مكتب الشؤون الخارجية لإقليم تيغراي صمت المجتمع الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان الدولية التي تُرتكب في حق شعب تيغراي، مشيرا إلى أن سكوتهم على هذه الجرائم تُشجع الحكومة الإثيوبية على أفعالها الوحشية.وفي السياق نفسه، قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنها قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيغراي بعد اندلاع القتال في شمال البلاد منذ ما يقرب من عامين.وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، رضوان حسين، على "تويتر"، إن الحكومة "قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة".فيما ذكرت خدمة الاتصال الحكومي في بيان أن الاتحاد الأفريقي حدد "موعدا ومكانا" للمحادثات لكنها لم تذكر تفاصيل.رفضت المتحدثة باسم الاتحاد الأفريقي ايبا كالوندو تقديم معلومات عن موعد ومكان المحادثات، لكنها قالت لوكالة "فرانس برس": "سنبلغ التفاصيل كما ومتى يكون ذلك مناسبا. العملية لا تزال على المسار الصحيح".لم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي على الإعلان، الذي يأتي بعد أكثر من شهر من استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا، مما أدى إلى انهيار هدنة مارس/ آذار وقلص الآمال في إنهاء الحرب.أثار الصراع المتفاقم قلقا دوليا، حيث أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن مبعوثها الخاص إلى المنطقة، مايك هامر، سيقوم بزيارته الثانية إلى إثيوبيا في غضون عدة أشهر سعيا لوقف القتال.وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220925/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تعمل-مع-جهات-خارجية-على-تدمير-الأساس-الاجتماعي-للبلاد-1068214023.html

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