https://sputnikarabic.ae/20221005/البنك-الدولي-يرفع-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-الإماراتي-1068665941.html
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الحقيقي في الإمارات هذا العام إلى 5.9%، من 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو/ أيار الماضي، على أن ينمو بنسبة 4.1%... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:15+0000
2022-10-05T16:15+0000
2022-10-05T16:15+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأوضح البنك في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات سينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.وتوقع البنك الدولي أيضا أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات بنسبة 11.2% و11.9% في 2022 و2023 على التوالي، من 10.5% في 2021.كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة، حيث يرى أن الإمارات ستحقق فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.قال التقرير إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016 على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023.وقدر أن لنمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع إلى 6.9% في 2022، مدفوعا بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220921/تقرير-النمو-في-البلدان-الآسيوية-النامية-سيتجاوز-الصين-لأول-مرة-منذ-30-عاما-1068052892.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي
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رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الحقيقي في الإمارات هذا العام إلى 5.9%، من 4.7% في توقعاته السابقة الصادرة في مايو/ أيار الماضي، على أن ينمو بنسبة 4.1% في العام المقبل.
وأوضح البنك في تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات سينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.
وتوقع البنك الدولي
أيضا أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات بنسبة 11.2% و11.9% في 2022 و2023 على التوالي، من 10.5% في 2021.
كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة، حيث يرى أن الإمارات ستحقق فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.
قال التقرير إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016 على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023.
وقدر أن لنمو في دول مجلس التعاون الخليجي
سيتسارع إلى 6.9% في 2022، مدفوعا بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.