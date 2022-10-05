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https://sputnikarabic.ae/20221005/السودان-الخارجية-استدعت-السفير-الأمريكي-بعد-تدخله-في-شؤون-البلاد-بنبرة-حملت-تهديدات-1068652632.html
السودان... الخارجية استدعت السفير الأمريكي بعد تدخله في شؤون البلاد "بنبرة حملت تهديدات"
السودان... الخارجية استدعت السفير الأمريكي بعد تدخله في شؤون البلاد "بنبرة حملت تهديدات"
ذكرت صحيفة "الوفاق" السودانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية السودانية، استدعت السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون جودفري، على خلفية تصريحات لوسائل إعلام... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:26+0000
2022-10-05T13:26+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر عده مراقبون "تدخلا في الشأن الداخلي السوداني".وقال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية، لـ"سبوتنيك"، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري، يوم أمس (الثلاثاء)، دون ذكر تفاصيل.وأفاد المصدر، الذي فضل حجب اسمه اليوم الأربعاء، بأن وزارته "استدعت السفير الأمريكي بالخرطوم جون جودفري يوم أمس الثلاثاء".كان السفير جودفري قد ذكر، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أن "حكومة السودان إذا مضت قدما نحو إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر، أو استأنفت التفاوض حولها سيكون هذا الأمر مضرا لصالح السودان".وقد اعترضت السفارة الروسية لدى الخرطوم، في بيان على "فيسبوك"، على تصريحات السفير جودفري حول العلاقات السودانية الروسية.وقالت إن "الدبلوماسي الأمريكي المعين حديثاً يعوض عن سطحية معرفته بالسودان بمصادر مشبوهة".وتابعت أن "السفير يحاول، مثل أسلافه، أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياسات السودان الخارجية".
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العالم العربي
العالم العربي

السودان... الخارجية استدعت السفير الأمريكي بعد تدخله في شؤون البلاد "بنبرة حملت تهديدات"

13:26 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazlyمبنى الخارجية السودانية
مبنى الخارجية السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / Ashraf Shazly
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ذكرت صحيفة "الوفاق" السودانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية السودانية، استدعت السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون جودفري، على خلفية تصريحات لوسائل إعلام محلية حملت تهديدات للحكومة السودانية في حال وافقت على إقامة قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر.
الخرطوم - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر عده مراقبون "تدخلا في الشأن الداخلي السوداني".
وقال مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السودانية، لـ"سبوتنيك"، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري، يوم أمس (الثلاثاء)، دون ذكر تفاصيل.
وأفاد المصدر، الذي فضل حجب اسمه اليوم الأربعاء، بأن وزارته "استدعت السفير الأمريكي بالخرطوم جون جودفري يوم أمس الثلاثاء".
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كان السفير جودفري قد ذكر، في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أن "حكومة السودان إذا مضت قدما نحو إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر، أو استأنفت التفاوض حولها سيكون هذا الأمر مضرا لصالح السودان".
وقد اعترضت السفارة الروسية لدى الخرطوم، في بيان على "فيسبوك"، على تصريحات السفير جودفري حول العلاقات السودانية الروسية.
وقالت إن "الدبلوماسي الأمريكي المعين حديثاً يعوض عن سطحية معرفته بالسودان بمصادر مشبوهة".
وتابعت أن "السفير يحاول، مثل أسلافه، أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياسات السودان الخارجية".
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