https://sputnikarabic.ae/20221005/الكاظمي-يدين-اقتحام-قناة-عراقية-ويوجه-بمحاسبة-الفاعلين-1068654442.html
الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين
الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية بعد الاعتداء أمس على "قناة الرابعة" وسط العاصمة بغداد. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:53+0000
2022-10-05T13:53+0000
2022-10-05T13:53+0000
العراق
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واقتحم أشخاص أمس مقر مؤسسة "الرابعة" الإعلامية وحطموا محتوياتها، بعد تحريض ضدها "من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري في التلغرام"، بحسب القناة.وقال الكاظمي إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".وأضاف: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين
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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية بعد الاعتداء أمس على "قناة الرابعة" وسط العاصمة بغداد.
واقتحم أشخاص أمس مقر مؤسسة "الرابعة" الإعلامية وحطموا محتوياتها، بعد تحريض ضدها "من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري في التلغرام"، بحسب القناة.
وقال الكاظمي إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".
وأضاف: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".