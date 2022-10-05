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الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين
الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية بعد الاعتداء أمس على "قناة الرابعة" وسط العاصمة بغداد. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:53+0000
2022-10-05T13:53+0000
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واقتحم أشخاص أمس مقر مؤسسة "الرابعة" الإعلامية وحطموا محتوياتها، بعد تحريض ضدها "من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري في التلغرام"، بحسب القناة.وقال الكاظمي إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".وأضاف: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الكاظمي يدين اقتحام قناة عراقية ويوجه بمحاسبة الفاعلين

13:53 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية بعد الاعتداء أمس على "قناة الرابعة" وسط العاصمة بغداد.
واقتحم أشخاص أمس مقر مؤسسة "الرابعة" الإعلامية وحطموا محتوياتها، بعد تحريض ضدها "من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري في التلغرام"، بحسب القناة.
وقال الكاظمي إن "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".
وأضاف: "وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية".
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