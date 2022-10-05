https://sputnikarabic.ae/20221005/باتروشيف-الدول-الأنجلوسكسونية-تريد-دفع-روسيا-وأوروبا-لمواجهة-عسكرية-تحقيقا-لمصالحها-1068630813.html

باتروشيف: الدول الأنجلوسكسونية تريد دفع روسيا وأوروبا لمواجهة عسكرية تحقيقا لمصالحها

باتروشيف: الدول الأنجلوسكسونية تريد دفع روسيا وأوروبا لمواجهة عسكرية تحقيقا لمصالحها

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الدول الأنجلوسكسونية (الولايات المتحدة وبريطانيا) تحاول من أجل مصالحا دفع روسيا وأوروبا لمواجهة عسكرية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T07:16+0000

2022-10-05T07:16+0000

2022-10-05T07:22+0000

روسيا

العالم

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وقال باتروشيف متحدثا في سيفاستوبول في مؤتمر أمني حول القرم: "تجدر الإشارة إلى أن الأنجلوسكسونيين كانوا منذ فترة طويلة المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في العالم، إنهم لا يترددون في تجاهل قواعد القانون الدولي وإظهار طبيعتهم العدوانية الحقيقية".وتابع قائلا: "الهدف هو قمع روسيا، والحفاظ على تفوقهم الخيالي، والحفاظ على عالم أحادي القطب، وضمان فرصة لأنفسهم للعيش على حساب الآخرين. إنهم يتوقعون أنهم سينجحون في إثارة النزاعات، كما كان الحال بعد اثنين من الحروب العالمية، لحل المشاكل المتراكمة في اقتصادهم مرة أخرى، بما في ذلك مشاكل الدين العام الضخم الذي وصل إلى أكثر من 30 تريليون دولار في الولايات المتحدة".ووفقا لباتروشيف "لطالما تصرف الأنجلوساكسونيون بهذه الطريقة، في كل مرة يطلقون العنان للحروب في جميع أنحاء العالم". قائلا: "إن سياسة الثقة بالنفس والأنانية للترادف الأنجلو أمريكي تخلق بؤر توتر عديدة في مناطق مختلفة، وتضع العديد من البلدان والشعوب على شفا البقاء. واليوم، لا تستطيع واشنطن ولندن الهدوء بسبب الخوف من فقدان هيمنتهما. ويحاولون إشعال المزيد والمزيد من الصراعات الجديدة، بما في ذلك على طول محيط قوى نووية مثل روسيا والصين".

https://sputnikarabic.ae/20220930/باتروشيف-لا-ينبغي-السماح-للولايات-المتحدة-بالمشاركة-في-برامج-استخدام-المياه-في-آسيا-الوسطى-1068428670.html

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