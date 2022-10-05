تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خطواتهم القادمة بعد أن أجرت كوريا الشمالية أطول تجاربها بإطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية فوق اليابان.وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أدانا تجربة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية "بأشد العبارات، مع الاعتراف بأن الإطلاق يمثل خطرا على الشعب الياباني ويزعزع استقرار المنطقة، ويشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، 4 صواريخ تجريبية "أرض - أرض" تجاه بحر الشرق ردًا على تهديدات كوريا الشمالية.
وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خطواتهم القادمة بعد أن أجرت كوريا الشمالية أطول تجاربها بإطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية فوق اليابان.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أدانا تجربة إطلاق صاروخ كوريا الشمالية "بأشد العبارات، مع الاعتراف بأن الإطلاق يمثل خطرا على الشعب الياباني ويزعزع استقرار المنطقة، ويشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق صاروخ تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. أفادت هيئة الأركان المشتركة أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلقوا بنجاح أربعة صواريخ من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش خلال التدريبات التي قالت إنها "تهدف إلى إظهار قدراتها الضاربة الدقيقة ضد الشمال".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق صاروخ تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. أفادت هيئة الأركان المشتركة أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أطلقوا بنجاح أربعة صواريخ من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش خلال التدريبات التي قالت إنها "تهدف إلى إظهار قدراتها الضاربة الدقيقة ضد الشمال".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
رد الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي على إطلاق صاروخ كوري شمالي بإطلاق طائرات مقاتلة أطلقت أسلحة على هدف قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.
جندي كوري جنوبي (يمين) وجندي قيادة الأمم المتحدة (في الخلفية، باللون الأخضر) بالقرب من خط الترسيم العسكري (غير مرئي) الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية، في المنطقة الأمنية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح في قرية الهدنة بانمونجوم، 4 أكتوبر 2022.
جندي كوري جنوبي (يمين) وجندي قيادة الأمم المتحدة (في الخلفية، باللون الأخضر) بالقرب من خط الترسيم العسكري (غير مرئي) الفاصل بين كوريا الشمالية والجنوبية، في المنطقة الأمنية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح في قرية الهدنة بانمونجوم، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن إطلاق صاروخ تكتيكي للجيش أو ATACMS، يتم إطلاق صاروخ خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.