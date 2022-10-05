تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

© AP Photo / South Korea Defense Ministry في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، تحلق الطائرات المقاتلة F15K التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي والطائرات المقاتلة F-16 التابعة لسلاح الجو الأمريكي في تشكيل خلال تدريب مشترك في مكان غير معروف في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. رد الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي على إطلاق صاروخ كوري شمالي بإطلاق طائرات مقاتلة أطلقت أسلحة على هدف قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.