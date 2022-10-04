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https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تطلقان-4-صواريخ-تجاه-بحر-الشرق-ردا-على-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068627360.html
أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ ردا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة
أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ ردا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة
04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T22:16+0000
2022-10-04T22:27+0000
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان 4 صواريخ ردا على تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة

22:16 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 22:27 GMT 04.10.2022)
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
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