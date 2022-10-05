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تعيين بشار الجعفري سفيرا لسوريا لدى روسيا
تعيين بشار الجعفري سفيرا لسوريا لدى روسيا
أعلنت سوريا رسميا، اليوم الأربعاء، تسلم نائب وزير الخارجية السابق بشار الجعفري مهامه كسفير لها لدى روسيا. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T16:36+0000
2022-10-05T16:36+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "الجعفري أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية".وحضر مراسم أداء اليمين فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، حسب "سانا".وشغل الجعفري منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين لسوريا منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن كان الممثل الدائم لسوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منذ عام 2006.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

تعيين بشار الجعفري سفيرا لسوريا لدى روسيا

16:36 GMT 05.10.2022
© AP Photo / Mary Altafferالمندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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أعلنت سوريا رسميا، اليوم الأربعاء، تسلم نائب وزير الخارجية السابق بشار الجعفري مهامه كسفير لها لدى روسيا.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن "الجعفري أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا الاتحادية".
بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفير الجعفري، وزوده بتوجيهاته، وتمنى له النجاح في مهمته.
وحضر مراسم أداء اليمين فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، حسب "سانا".
وشغل الجعفري منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين لسوريا منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن كان الممثل الدائم لسوريا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، منذ عام 2006.
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