عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/حكومة-إثيوبيا-تقبل-دعوة-الاتحاد-الأفريقي-لبدء-محادثات-سلام-مع-جبهة-تيغراي-1068651943.html
حكومة إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الأفريقي لبدء محادثات سلام مع جبهة تيغراي
حكومة إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الأفريقي لبدء محادثات سلام مع جبهة تيغراي
قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنها قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيغراي بعد اندلاع القتال في شمال البلاد منذ ما يقرب من... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T13:11+0000
2022-10-05T13:11+0000
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_87aa4f8fc238fd440d0d93e105190bef.jpg
وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، رضوان حسين، على "تويتر"، إن الحكومة "قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة".فيما ذكرت خدمة الاتصال الحكومي في بيان أن الاتحاد الأفريقي حدد "موعدا ومكانا" للمحادثات لكنها لم تذكر تفاصيل.رفضت المتحدثة باسم الاتحاد الأفريقي ايبا كالوندو تقديم معلومات عن موعد ومكان المحادثات، لكنها قالت لوكالة "فرانس برس": "سنبلغ التفاصيل كما ومتى يكون ذلك مناسبا. العملية لا تزال على المسار الصحيح".لم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي على الإعلان، الذي يأتي بعد أكثر من شهر من استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا، مما أدى إلى انهيار هدنة مارس/ آذار وقلص الآمال في إنهاء الحرب.أثار الصراع المتفاقم قلقا دوليا، حيث أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن مبعوثها الخاص إلى المنطقة، مايك هامر، سيقوم بزيارته الثانية إلى إثيوبيا في غضون عدة أشهر سعيا لوقف القتال.وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220925/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تعمل-مع-جهات-خارجية-على-تدمير-الأساس-الاجتماعي-للبلاد-1068214023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7df247f2201aae500167145b97e010d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

حكومة إثيوبيا تقبل دعوة الاتحاد الأفريقي لبدء محادثات سلام مع جبهة تيغراي

13:11 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي
 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنها قبلت دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيغراي بعد اندلاع القتال في شمال البلاد منذ ما يقرب من عامين.
وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، رضوان حسين، على "تويتر"، إن الحكومة "قبلت هذه الدعوة التي تتماشى مع موقفنا المبدئي فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع وضرورة إجراء محادثات دون شروط مسبقة".
فيما ذكرت خدمة الاتصال الحكومي في بيان أن الاتحاد الأفريقي حدد "موعدا ومكانا" للمحادثات لكنها لم تذكر تفاصيل.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إثيوبيا: جبهة تيغراي تعمل مع جهات خارجية على تدمير الأساس الاجتماعي للبلاد
25 سبتمبر, 12:48 GMT
رفضت المتحدثة باسم الاتحاد الأفريقي ايبا كالوندو تقديم معلومات عن موعد ومكان المحادثات، لكنها قالت لوكالة "فرانس برس": "سنبلغ التفاصيل كما ومتى يكون ذلك مناسبا. العملية لا تزال على المسار الصحيح".
لم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي على الإعلان، الذي يأتي بعد أكثر من شهر من استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا، مما أدى إلى انهيار هدنة مارس/ آذار وقلص الآمال في إنهاء الحرب.
أثار الصراع المتفاقم قلقا دوليا، حيث أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن مبعوثها الخاص إلى المنطقة، مايك هامر، سيقوم بزيارته الثانية إلى إثيوبيا في غضون عدة أشهر سعيا لوقف القتال.
وأدى التصعيد الأخير أيضا إلى عودة القوات الإريترية إلى ساحة المعركة لدعم القوات الفيدرالية والإقليمية الإثيوبية، التي تقاتل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على جبهات متعددة في شمال البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала