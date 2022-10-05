https://sputnikarabic.ae/20221005/ذهبنا-إلى-الذبح-كالقطيع-وثائق-عبرية-جديدة-تكشف-حالة-الجنود-الإسرائيليين-في-حرب-أكتوبر-1973-1068665000.html

"ذهبنا إلى الذبح كالقطيع"... وثائق عبرية جديدة تكشف حالة الجنود الإسرائيليين في حرب أكتوبر 1973

"ذهبنا إلى الذبح كالقطيع"... وثائق عبرية جديدة تكشف حالة الجنود الإسرائيليين في حرب أكتوبر 1973

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن حالة الجنود الإسرائيليين خلال حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973. 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T16:12+0000

2022-10-05T16:12+0000

2022-10-05T16:12+0000

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وذكرت صحيفة هاآرتس، أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 49 عاما على حرب أكتوبر 73، أن الجنود الإسرائيليين قد ذهبوا إلى الحرب مثل القطيع إلى الذبح وهو اتهام وجهه الجنود إلى قادتهم في المعركة.وأفادت الصحيفة العبرية بأن شهادات للجنود الإسرائيليين تفيد بأنهم اتهموا قاداتهم العسكريين بعدم الخبرة وعدم الاحتراف بل والفوضى وعدم تقدير الموقف، وهي وثائق أوضحت الصحيفة أنها نشرت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب نفسها.وأشارت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي قد أرسلوا جنودهم إلى السويس دون أي اعتبارات ولكن لأسباب سياسية فحسب، واتهموا قاداتهم بأنهم لم يهتموا أو يراعوا حياتهم البشرية، وافتقروا إلى الخبرة والاحترافية في التعامل معهم أثناء الحرب.وأكدت الصحيفة أن شهادات الجنود الإسرائيليين جاءت ضمن تحليل أجرته وحدة علم النفس التابعة للجيش الإسرائيلي بعد فترة قليلة من الحرب بهدف تحديد إخفاقات القادة العسكريين.وفي تقرير سابق للصحيفة العبرية نفسها، مساء أمس الثلاثاء، أفادت بأن قادة الجيش الإسرائيلي قد أطلقوا تعبيرات ومصطلحات في بداية حرب أكتوبر 1973، تعبر عن مدى اليأس والإحباط والذعر الذي انتابهم في الأيام الأولى من الحرب نفسها.ومن بين المصطلحات والتعبيرات التي استخدمها قادة الجيش الإسرائيلي مطلع الحرب، عبارات مثل "كارثة" و"هزيمة" و"انهيار" و"كآبة" و"حرب من أجل أرض إسرائيل"، وهي التعبيرات التي استخدمها القادة لوصف وضع الجيش الإسرائيلي على الجبهتين المصرية والسورية.ونقلت صحيفة "هاآرتس" مذكرات أفنير شاليف، مدير مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال حرب أكتوبر 1973، التي سمح أرشيف الجيش بنشرها، حيث نقل عن وزير الدفاع، آنذاك، موشيه دايان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال ديفيد أليعازر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، تعبيرات أخرى كـ"حلول" للخروج من الوضع المتأزم الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب نفسها.ولم يكتف أفنير شاليف بذلك، بل نقل عن ديفيد أليعازر، في اليوم التاسع للحرب، أن الوضع في شبه جزيرة سيناء سيئ جدا، ويوجد خسائر كثيرة ولا أحد يعرف عددها.وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نشر مذكرات أفنير شاليف، مدير مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جاء بالتزامن مع حلول الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر 1973.

https://sputnikarabic.ae/20221004/نحن-في-كارثة-وثيقة-عبرية-تكشف-حالة-الجيش-الإسرائيلي-في-الأيام-الأولى-لحرب-أكتوبر-1973-1068617319.html

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