https://sputnikarabic.ae/20221005/رجال-الأعمال-القطريون-يبحثون-فرص-الاستثمار-في-قطاع-الصحة-المصري-1068669355.html
رجال الأعمال القطريون يبحثون فرص الاستثمار في قطاع الصحة المصري
رجال الأعمال القطريون يبحثون فرص الاستثمار في قطاع الصحة المصري
بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري، عبر إنشاء منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية. 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T18:56+0000
2022-10-05T18:56+0000
2022-10-05T18:56+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري قد التقى بفيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وناقش معه تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية والمستشفيات الجامعية.وأشاد قاسم آل ثاني بالتطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في بلاده، والاهتمام المتميز من الحكومة القطرية بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة.ومن جانبه، أكد وزير الصحة المصري أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي من أجل النهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، لافتا إلى امتلاك بلاده جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال.واستعرض خالد عبدالغفار إنجازات القطاع الصحي في مصر ورؤية بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرات الصحة الرئاسية التي جاءت تحت شعار "100 مليون صحة"، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا يمكن تطبيقه باعتبارها تجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى.وقال عبدالغفار:واستعرض وزير الصحة المصري رؤية حكومة بلاده لمميزات الاستثمار في القطاع عبر خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة مصرية.وأعرب خالد عبد الغفار عن تقديره لأهمية التعاون بين قطر ومصر، داعيا الجانب القطري إلى زيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, قطر, العالم العربي
رجال الأعمال القطريون يبحثون فرص الاستثمار في قطاع الصحة المصري
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بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري، عبر إنشاء منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري قد التقى بفيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وناقش معه تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية والمستشفيات الجامعية.
وأشاد قاسم آل ثاني بالتطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في بلاده، والاهتمام المتميز من الحكومة القطرية بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة.
ومن جانبه، أكد وزير الصحة المصري
أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي من أجل النهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، لافتا إلى امتلاك بلاده جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال.
واستعرض خالد عبدالغفار إنجازات القطاع الصحي في مصر ورؤية بلاده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرات الصحة الرئاسية التي جاءت تحت شعار "100 مليون صحة"، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا يمكن تطبيقه باعتبارها تجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى.
إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري.
واستعرض وزير الصحة المصري رؤية حكومة بلاده لمميزات الاستثمار في القطاع عبر خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة مصرية.
وأعرب خالد عبد الغفار عن تقديره لأهمية التعاون بين قطر ومصر، داعيا الجانب القطري إلى زيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.