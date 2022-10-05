https://sputnikarabic.ae/20221005/عشية-الغفران-مصلون-إسرائيليون-يفتكون-بـ-5-فلسطينيين-دخلوا-مدينة-بات-يام-فيديو-1068668333.html

عشية "الغفران".. "مصلون" إسرائيليون "يفتكون" بـ 5 فلسطينيين دخلوا مدينة "بات يام"... فيديو

عشية "الغفران".. "مصلون" إسرائيليون "يفتكون" بـ 5 فلسطينيين دخلوا مدينة "بات يام"... فيديو

تعرض 5 فلسطينيين من عرب الداخل الإسرائيلي، إلى اعتداءات شديدة من قبل إسرائيليين كانوا قد أنهوا للتو الصلاة داخل أحد المعابد في مدينة "بات يام" عشية عيد الغفران... 05.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-05T17:36+0000

2022-10-05T17:36+0000

2022-10-05T17:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "دخلت سيارة على متنها 5 عرب بات يام الليلة الماضية. قلب الحشد السيارة على جانبها. ونقلت الشرطة مصابا إلى مستشفى ولفسون في حالة طفيفة".وأضافت: "في وقت لاحق، تم العثور على شخصين مصابين في شارع هتسفيرا بالمدينة - أحدهما مصاب بطعنات والآخر مصاب بكدمات في الظهر، وتم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف في حالة طفيفة. لم يصب اثنان آخران".ووصف ناشطون إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث بـ "الإرهاب اليهودي"، فيما اعتبر آخرون أن مدينة "بات يام" أساءت إلى اليهود.من جانبه، قال يوسي إيلي مراسل القناة "13" الإسرائيلية للشؤون الشرطة في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بات يام عشية يوم الغفران، حشد من اليهود ينهون الصلاة في الكنيس، فجأة رأى زوجين عربيين يسيران على الطريق. هاجمهم الحشد، وقلبوا السيارة على جانبها، مما أدى إلى إصابة أحد العرب بجروح طفيفة، وهو في المستشفى".وأضاف: "في المجموع، أصيب خمسة في الحادث، وفر ثلاثة آخرون إلى شارع قريب وعثر عليهم، أحدهم مصاب بطعنات".وأواخر الشهر الماضي، كشف المكتب المركزي للإحصاء (رسمي) في إسرائيل أن عدد السكان العرب من فلسطيني عام 48 بلغ 2.026 مليون نسمة، أي 21% من جميع سكان إسرائيل.

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