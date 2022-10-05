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https://sputnikarabic.ae/20221005/محادثات-هاتفية-غير-رسمية-جرت-بين-وفود-أوبك-عشية-اجتماع-فيينا-1068638140.html
محادثات هاتفية غير رسمية جرت بين وفود "أوبك+" عشية اجتماع فيينا
محادثات هاتفية غير رسمية جرت بين وفود "أوبك+" عشية اجتماع فيينا
أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات هاتفية غير رسمية بين وفود "أوبك+" عشية الاجتماع في فيينا، وأنه لا يوجد إجماع بشأن خفض إنتاج النفط من قبل... 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T09:08+0000
2022-10-05T09:08+0000
العالم
اقتصاد
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وقال المصدر المرتبط بأحد الوفود، لوكالة "سبوتنيك": وأضاف المصدر بأن خيار خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2- 1.5 مليون برميل يومياً قيد البحث. وختم بالقول: "لكن لا يوجد إجماع حتى الآن".هذا ويعقد تحالف "أوبك+"، اليوم الأربعاء، في فيينا أول اجتماع له بشكل حضوري، منذ آذار/ مارس من عام 2020.يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتجه التحالف لتخفيض الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً، على الأقل، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية التخفيض بأكثر من مليون برميل يومياً.وفي حال إقرار تخفيض للإنتاج بمليون برميل يومياً فسيكون هذا الخفض الأكبر منذ انطلاق جائحة كورونا وسيعكس مدى قلق "أوبك" حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ.ووفقاً للخبراء ستنظر "أوبك" بتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب من الدول الناشئة.
https://sputnikarabic.ae/20221002/أوبك-تدرس-خفضا-كبيرا-في-إمدادات-النفط-لدعم-الأسعار-1068502581.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

محادثات هاتفية غير رسمية جرت بين وفود "أوبك+" عشية اجتماع فيينا

09:08 GMT 05.10.2022
© Sputnik . Aleksej Vitvitskijمنظمة أوبك
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© Sputnik . Aleksej Vitvitskij
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أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات هاتفية غير رسمية بين وفود "أوبك+" عشية الاجتماع في فيينا، وأنه لا يوجد إجماع بشأن خفض إنتاج النفط من قبل التحالف، حتى الآن.
وقال المصدر المرتبط بأحد الوفود، لوكالة "سبوتنيك":
"جرت محادثات هاتفية مغلقة بين الوفود مؤخراً. لا يميل كل المشاركين إلى خفض الإنتاج، فهم قلقون بشأن السعر والمخاطر المحتملة في السوق، ومع الأخذ بالاعتبار، احتمال إدخال سقف سعر بما يخص النفط الروسي".
وأضاف المصدر بأن خيار خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2- 1.5 مليون برميل يومياً قيد البحث. وختم بالقول: "لكن لا يوجد إجماع حتى الآن".
هذا ويعقد تحالف "أوبك+"، اليوم الأربعاء، في فيينا أول اجتماع له بشكل حضوري، منذ آذار/ مارس من عام 2020.
مبنى منظمة أوبك اوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
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يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتجه التحالف لتخفيض الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً، على الأقل، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية التخفيض بأكثر من مليون برميل يومياً.
وفي حال إقرار تخفيض للإنتاج بمليون برميل يومياً فسيكون هذا الخفض الأكبر منذ انطلاق جائحة كورونا وسيعكس مدى قلق "أوبك" حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ.
ووفقاً للخبراء ستنظر "أوبك" بتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب من الدول الناشئة.
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