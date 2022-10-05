https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-عازمون-على-تجديد-الهدنة-مع-الحوثيين-1068667329.html
وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين
وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين
عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن رغبتها في تجديد الهدنة ووقف التصعيد مع جماعة "أنصار الله". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T17:06+0000
2022-10-05T17:06+0000
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الحرب على اليمن
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جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للمغرب.وقال وزير الخارجية اليمني: "نحن عازمون على تجديد وقف إطلاق النار والتعامل مع كافة المشكلات عبر الحوار".وساعدت الهدنة التي أبرمت بوساطة الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان الماضي، وانتهت يوم الأحد الماضي، في خفض الأعمال العدائية وسهلت التحركات الهادفة للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وفقا لمنظمات الإغاثة.وقال وزير الخارجية إن الحكومة اليمنية تريد الحفاظ على هذه المكتسبات.وأضاف: "لم نقدم على أي خطوات تصعيدية، على الرغم من إعلان الحوثيين أن البحر الأحمر منطقة عسكرية ويهددون السفن بشكل مباشر".وكانت بنود الهدنة الأممية المنتهية ، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/مستوى-التضخم-السنوي-في-اليمن-يصل-إلى-45-1068644959.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين
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عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن رغبتها في تجديد الهدنة ووقف التصعيد مع جماعة "أنصار الله".
جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للمغرب.
وقال وزير الخارجية اليمني
: "نحن عازمون على تجديد وقف إطلاق النار والتعامل مع كافة المشكلات عبر الحوار".
وساعدت الهدنة التي أبرمت بوساطة الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان الماضي، وانتهت يوم الأحد الماضي، في خفض الأعمال العدائية وسهلت التحركات الهادفة للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وفقا لمنظمات الإغاثة.
وقال وزير الخارجية إن الحكومة اليمنية تريد الحفاظ على هذه المكتسبات.
وأضاف: "لم نقدم على أي خطوات تصعيدية، على الرغم من إعلان الحوثيين أن البحر الأحمر منطقة عسكرية ويهددون السفن بشكل مباشر".
وكانت بنود الهدنة الأممية المنتهية ، إيقاف العمليات العسكرية
الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.