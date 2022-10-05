عربي
https://sputnikarabic.ae/20221005/وزير-الخارجية-اليمني-عازمون-على-تجديد-الهدنة-مع-الحوثيين-1068667329.html
وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين
وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين
عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن رغبتها في تجديد الهدنة ووقف التصعيد مع جماعة "أنصار الله". 05.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-05T17:06+0000
2022-10-05T17:06+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062005771_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_ac436cfb01e284cdf3ea4cbf2d1941bf.jpg
جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للمغرب.وقال وزير الخارجية اليمني: "نحن عازمون على تجديد وقف إطلاق النار والتعامل مع كافة المشكلات عبر الحوار".وساعدت الهدنة التي أبرمت بوساطة الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان الماضي، وانتهت يوم الأحد الماضي، في خفض الأعمال العدائية وسهلت التحركات الهادفة للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وفقا لمنظمات الإغاثة.وقال وزير الخارجية إن الحكومة اليمنية تريد الحفاظ على هذه المكتسبات.وأضاف: "لم نقدم على أي خطوات تصعيدية، على الرغم من إعلان الحوثيين أن البحر الأحمر منطقة عسكرية ويهددون السفن بشكل مباشر".وكانت بنود الهدنة الأممية المنتهية ، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221005/مستوى-التضخم-السنوي-في-اليمن-يصل-إلى-45-1068644959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062005771_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8e3c0e812cacc884b241613decbc525a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

وزير الخارجية اليمني: عازمون على تجديد الهدنة مع الحوثيين

17:06 GMT 05.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL SOHNوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / MICHAEL SOHN
تابعنا عبرTelegram
عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن رغبتها في تجديد الهدنة ووقف التصعيد مع جماعة "أنصار الله".
جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للمغرب.
الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
مستوى التضخم السنوي في اليمن يصل إلى 45%
11:01 GMT
وقال وزير الخارجية اليمني: "نحن عازمون على تجديد وقف إطلاق النار والتعامل مع كافة المشكلات عبر الحوار".
وساعدت الهدنة التي أبرمت بوساطة الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان الماضي، وانتهت يوم الأحد الماضي، في خفض الأعمال العدائية وسهلت التحركات الهادفة للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وفقا لمنظمات الإغاثة.
وقال وزير الخارجية إن الحكومة اليمنية تريد الحفاظ على هذه المكتسبات.
وأضاف: "لم نقدم على أي خطوات تصعيدية، على الرغم من إعلان الحوثيين أن البحر الأحمر منطقة عسكرية ويهددون السفن بشكل مباشر".
وكانت بنود الهدنة الأممية المنتهية ، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала