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https://sputnikarabic.ae/20221006/أطلس-نظارة-ميدان-حرارية-لرصد-تحركات-العدو-على-مدار-الساعة-1068696332.html
"أطلس"... نظارة ميدان حرارية لرصد تحركات العدو على مدار الساعة
"أطلس"... نظارة ميدان حرارية لرصد تحركات العدو على مدار الساعة
تمثل عمليات الاستطلاع عنصرا مهما في الحروب القديمة والحديثة على السواء وتختلف مستويات تقدم أدواتها وفقا لقدرات الجيوش التي تستخدمها. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T14:00+0000
2022-10-06T14:00+0000
أخبار روسيا اليوم
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وتسهم عمليات الاستطلاع في توفير المعلومات التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار بتطوير العمليات القتالية أو إيقافها.وتمثل نظارة الميدان "أطلس" إحدى أدوات الاستطلاع التي تطورها روسيا لهذا الغرض، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت الروسي".ولفت الموقع إلى أن نظارة "أطلس" يمكنها توفير صور واضحة لميدان القتال على مدار الساعة باستخدام التصوير الحراري.ويمكن لنظارة "أطلس" أن ترصد الأهداف البشرية في مدى 850 مترا أيا كان موقعها.كما يمكن الاعتماد عليها في رصد الأهداف المختلفة حتى في ظروف الرؤية السيئة.ويصل وزن نظارة الميدان الروسية "أطلس" دون البطارية إلى 550 غراما، بحسب الموقع الذي أوضح أنه يمكن استخدامها لمدة 9 ساعات متواصلة دون إعادة شحن البطارية.
https://sputnikarabic.ae/20221006/روسيا-تجري-محادثات-أولية-مع-العديد-من-الدول-لتحليق-رواد-الفضاء-على-متن-مركبة-سويوز-الروسية--1068675529.html
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

"أطلس"... نظارة ميدان حرارية لرصد تحركات العدو على مدار الساعة

14:00 GMT 06.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمناورات سهم الصداقة 1 المصرية الروسية
مناورات سهم الصداقة 1 المصرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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تمثل عمليات الاستطلاع عنصرا مهما في الحروب القديمة والحديثة على السواء وتختلف مستويات تقدم أدواتها وفقا لقدرات الجيوش التي تستخدمها.
وتسهم عمليات الاستطلاع في توفير المعلومات التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار بتطوير العمليات القتالية أو إيقافها.
وتمثل نظارة الميدان "أطلس" إحدى أدوات الاستطلاع التي تطورها روسيا لهذا الغرض، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت الروسي".
الفضاء الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
روسيا تجري محادثات أولية مع العديد من الدول لتحليق رواد الفضاء على متن مركبة "سويوز" الروسية
05:21 GMT
ولفت الموقع إلى أن نظارة "أطلس" يمكنها توفير صور واضحة لميدان القتال على مدار الساعة باستخدام التصوير الحراري.
ويمكن لنظارة "أطلس" أن ترصد الأهداف البشرية في مدى 850 مترا أيا كان موقعها.
كما يمكن الاعتماد عليها في رصد الأهداف المختلفة حتى في ظروف الرؤية السيئة.
ويصل وزن نظارة الميدان الروسية "أطلس" دون البطارية إلى 550 غراما، بحسب الموقع الذي أوضح أنه يمكن استخدامها لمدة 9 ساعات متواصلة دون إعادة شحن البطارية.
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMT
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