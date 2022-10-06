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https://sputnikarabic.ae/20221006/تقرير-ألماني-يقيم-الوضع-في-البلاد-بسبب-اللاجئين-الأوكرانيين-بوصوله-لـخط-خطير-1068676399.html
تقرير ألماني يقيم الوضع في البلاد بسبب اللاجئين الأوكرانيين بوصوله لـ"خط خطير"
تقرير ألماني يقيم الوضع في البلاد بسبب اللاجئين الأوكرانيين بوصوله لـ"خط خطير"
ناشد رؤساء 23 بلدية في بادن فورتمبيرغ، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فريزر، بتوفير المزيد من المساعدات المالية للاجئين الأوكرانيين. 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T07:05+0000
2022-10-06T07:18+0000
أخبار ألمانيا
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وبحسب ما نشرته صحيفة Suddeutsche Zeitung ، نقلا عن خطاب جماعي من رؤساء البلديات، فإن رؤساء البلديات أرسلو للوزيرة هذا الخطاب في نهاية سبتمبر/ أيلول.ووصفت الوثيقة الوضع بـ"الخطير للغاية" وقد استنفذت الإدارات المحلية كل إمكاناتها لمساعدة اللاجئيين.وأشارت الصحيفة إلى تشابه الوضع في أجزاء أخرى من ألمانيا مع استمرار وصول المزيد من البلديات لإمكانيات حدودها القصوى.هذا وصرح ماركوس لوي، رئيس لجنة اتحاد المدن الألمانية ورئيس بلدية مونستر، أن البلديات تحتاج في المقام الأول للمزيد من الأموال. وفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل في الفترة من 24 فبراير إلى 30 أغسطس، أكثر من 7 ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية.
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

تقرير ألماني يقيم الوضع في البلاد بسبب اللاجئين الأوكرانيين بوصوله لـ"خط خطير"

07:05 GMT 06.10.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 06.10.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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ناشد رؤساء 23 بلدية في بادن فورتمبيرغ، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فريزر، بتوفير المزيد من المساعدات المالية للاجئين الأوكرانيين.
وبحسب ما نشرته صحيفة Suddeutsche Zeitung ، نقلا عن خطاب جماعي من رؤساء البلديات، فإن رؤساء البلديات أرسلو للوزيرة هذا الخطاب في نهاية سبتمبر/ أيلول.
ووصفت الوثيقة الوضع بـ"الخطير للغاية" وقد استنفذت الإدارات المحلية كل إمكاناتها لمساعدة اللاجئيين.

وجاء في التقرير أيضا: "يضع العدد الكبير من اللاجئين الأوكرانيين عبئا ثقيلا على البلديات وخدمات الهجرة، في حين أن الإسكان والموارد الأخرى ببساطة لا تكفي. ومع ذلك، فإن عدد الوافدين يتزايد كل يوم. البلديات محاصرة، وصلنا إلى خط خطير. وحال البلديات يشبه "الليمون المعصور" نحن نعارض بشدة إعطاء الانطباع بأن المدن والبلديات تشتكي فقط وستدير الوضع بطريقة ما في النهاية".

وأشارت الصحيفة إلى تشابه الوضع في أجزاء أخرى من ألمانيا مع استمرار وصول المزيد من البلديات لإمكانيات حدودها القصوى.
هذا وصرح ماركوس لوي، رئيس لجنة اتحاد المدن الألمانية ورئيس بلدية مونستر، أن البلديات تحتاج في المقام الأول للمزيد من الأموال.
وفقا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل في الفترة من 24 فبراير إلى 30 أغسطس، أكثر من 7 ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية.
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