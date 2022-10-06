https://sputnikarabic.ae/20221006/خبير-خفض-إنتاج-أوبك--سيدفع-الأسعار-إلى-مستويات-خرافية-1068698665.html

خبير: خفض إنتاج "أوبك +" سيدفع الأسعار إلى مستويات "خرافية"

خبير: خفض إنتاج "أوبك +" سيدفع الأسعار إلى مستويات "خرافية"

انتقد عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في القاهرة، الدكتور عطية عطية، اليوم الخميس، موافقة مجموعة "أوبك +"، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T15:36+0000

2022-10-06T15:36+0000

2022-10-06T15:36+0000

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

أسعار النفط اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عطية إن القرار سيتسبب في "وقوع كارثة حقيقية وتأثيرات خرافية على الأسعار" في سوق النفط، خاصة في ظل وجود أزمة أولى ناتجة عن الأزمة الأوكرانية.وأوضح خبير الطاقة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خفض الإنتاج سيزيد من الأزمة الموجودة بالفعل في سوق الطاقة، ما يولد أزمة إضافية بجانب تلك الناجمة عن الأزمة الأوكرانية".وشدد على أن تأثيرات "الكارثة تتداعى" خاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث تزيد الحاجة على طلب الطاقة، وبالتالي ارتفاع جنوني في الأسعار، وارتفاع ملحوظ في كافة الصناعات المترتبة على الغاز أو النفط، وفق قوله.وبين أن الأمر سيكون في غاية الصعوبة، بالرغم من المحاولات المتعددة لتعويض الواردات الروسية، من أي مكان آخر، مضيفا أن "حادث خط الغاز (التيار الشمالي) بلا شك يترك أثرا ملحوظا على السوق وعلى الحاجة إلى الطاقة".ورأى أن الآثار المترتبة على الأزمة الأوكرانية، مع خفض الإنتاج، سيصعب على أوروبا تحديدا، عملية التعويض أو حتى التأقلم مع الوضع الحالي، مع نقص الواردات الروسية من الغاز.وفيما يخص تأثير تلك القرارات على مصر والدول المثيلة لها، أشار عطية إلى أن التأثير الأكبر سيكون على تلك البلدان، مقدما عددا من الحلول، منها توسيع الاكتشافات المصرية وإعادة النظر إلى الآبار القديمة المتروكة.وخلص إلى أنه من الضروري الاهتمام بمزيج الطاقة، وهو الاعتماد على أكثر من مصدر للطاقة وليس فقط الزيت والغاز، مثل الارتكاز على الطاقات المتجددة، كالطاقة النووية والبيولوجية والكهربائية والمائية، وطاقة الرياح والهيدروجين.

https://sputnikarabic.ae/20221005/دول-أوبك--توافق-رسميا-على-أكبر-خفض-لإنتاج-النفط-منذ-أزمة-الجائحة-في-2020-1068660811.html

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اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أسعار النفط اليوم