https://sputnikarabic.ae/20221006/نوفاك-عمليات-التبادل-مع-إيران-تبدأ-بـ5-ملايين-طن-من-النفط-و10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز--1068695589.html

نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز

نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن الاتفاق على عمليات التبادل مع إيران في المرحلة الأولى قد يغطي 5 ملايين طن سنويا من النفط وما يصل... 06.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-06T13:45+0000

2022-10-06T13:45+0000

2022-10-06T13:45+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال نوفاك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب سؤاله عن الكميات المتفق عليها في إطار اتفاقية تبادل النفط والغاز التي تجري مناقشتها مع إيران: "نعتقد أنه في المرحلة الأولى يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا (من النفط). والغاز نحو 10 مليارات متر مكعب".ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم في يوليو/ تموز، بهدف تقديم المساعدة في تطوير حقول النفط والغاز.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة عمليات لتبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب الغاز للتصدير، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، يبلغ حجم الصفقة المحتملة بين الشركتين 40 مليار دولار.وبدوره، قال نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن بلاده تتوقع إبرام عدة اتفاقيات مع روسيا في قطاع النفط والغاز في غضون ستة أشهر في إطار هذه المذكرة، وتأمل في مزيد من التنسيق مع موسكو بشأن الوضع في قطاع الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220920/وكالة-إيران-تعتزم-استيراد-9-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-يوميا-من-روسيا-1067977954.html

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