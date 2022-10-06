https://sputnikarabic.ae/20221006/نوفاك-عمليات-التبادل-مع-إيران-تبدأ-بـ5-ملايين-طن-من-النفط-و10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز--1068695589.html
نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز
نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن الاتفاق على عمليات التبادل مع إيران في المرحلة الأولى قد يغطي 5 ملايين طن سنويا من النفط وما يصل... 06.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-06T13:45+0000
2022-10-06T13:45+0000
2022-10-06T13:45+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75dfd720a2824b4e5b44ec117b7a5058.jpg
وقال نوفاك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب سؤاله عن الكميات المتفق عليها في إطار اتفاقية تبادل النفط والغاز التي تجري مناقشتها مع إيران: "نعتقد أنه في المرحلة الأولى يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا (من النفط). والغاز نحو 10 مليارات متر مكعب".ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم في يوليو/ تموز، بهدف تقديم المساعدة في تطوير حقول النفط والغاز.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة عمليات لتبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب الغاز للتصدير، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، يبلغ حجم الصفقة المحتملة بين الشركتين 40 مليار دولار.وبدوره، قال نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن بلاده تتوقع إبرام عدة اتفاقيات مع روسيا في قطاع النفط والغاز في غضون ستة أشهر في إطار هذه المذكرة، وتأمل في مزيد من التنسيق مع موسكو بشأن الوضع في قطاع الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220920/وكالة-إيران-تعتزم-استيراد-9-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-يوميا-من-روسيا-1067977954.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068657719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_76d011f1ebe2bd96dbfbd791c34593c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
نوفاك: عمليات التبادل مع إيران تبدأ بـ5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز
تابعنا عبر
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن الاتفاق على عمليات التبادل مع إيران في المرحلة الأولى قد يغطي 5 ملايين طن سنويا من النفط وما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز.
وقال نوفاك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب سؤاله عن الكميات المتفق عليها في إطار اتفاقية تبادل النفط والغاز التي تجري مناقشتها مع إيران: "نعتقد أنه في المرحلة الأولى يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا (من النفط). والغاز نحو 10 مليارات متر مكعب".
ووقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم في يوليو/ تموز، بهدف تقديم المساعدة في تطوير حقول النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المذكرة عمليات لتبادل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب الغاز للتصدير، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية
، يبلغ حجم الصفقة المحتملة بين الشركتين 40 مليار دولار.
وبدوره، قال نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن بلاده تتوقع إبرام عدة اتفاقيات مع روسيا في قطاع النفط والغاز في غضون ستة أشهر في إطار هذه المذكرة، وتأمل في مزيد من التنسيق مع موسكو بشأن الوضع في قطاع الطاقة.