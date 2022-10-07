https://sputnikarabic.ae/20221007/البرلمان-العربي-يدين-رفض-أنصار-الله-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1068743402.html
البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
أصدر البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن محذرا من تداعيات القرار على الأمن والاستقرار في... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:16+0000
2022-10-07T14:16+0000
2022-10-07T14:16+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وشدد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على إدانة رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية و"توسعتها في الجمهورية اليمنية، التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووافقت عليها الحكومة اليمنية".وأكد البيان على أن "رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية"، على حد وصفه.وشدد البرلمان على ضرورة "دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني".وأكد بيان البرلمان العربي على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.واختتم البرلمان العربي بيانه بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن
البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
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أصدر البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن محذرا من تداعيات القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على إدانة رفض جماعة "أنصار الله"
تمديد الهدنة الإنسانية و"توسعتها في الجمهورية اليمنية، التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووافقت عليها الحكومة اليمنية".
وأكد البيان على أن "رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية"، على حد وصفه.
وشدد البرلمان على ضرورة "دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني".
وأكد بيان البرلمان العربي على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
واختتم البرلمان العربي بيانه بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.