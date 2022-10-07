عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/البرلمان-العربي-يدين-رفض-أنصار-الله-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-اليمن-1068743402.html
البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن
أصدر البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن محذرا من تداعيات القرار على الأمن والاستقرار في... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:16+0000
2022-10-07T14:16+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058111938_0:42:1320:785_1920x0_80_0_0_bb1c77d5b08fb9a9f863e4433eda1061.jpg
وشدد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على إدانة رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية و"توسعتها في الجمهورية اليمنية، التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووافقت عليها الحكومة اليمنية".وأكد البيان على أن "رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية"، على حد وصفه.وشدد البرلمان على ضرورة "دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني".وأكد بيان البرلمان العربي على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.واختتم البرلمان العربي بيانه بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058111938_110:0:1211:826_1920x0_80_0_0_4b670b66434270cb8c8c47fa1b40c565.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن

البرلمان العربي يدين رفض "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن

14:16 GMT 07.10.2022
© Photo / Arab Parliamentالبرلمان العربي
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Photo / Arab Parliament
تابعنا عبرTelegram
أصدر البرلمان العربي، اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن محذرا من تداعيات القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على إدانة رفض جماعة "أنصار الله" تمديد الهدنة الإنسانية و"توسعتها في الجمهورية اليمنية، التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووافقت عليها الحكومة اليمنية".
وأكد البيان على أن "رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية"، على حد وصفه.
وشدد البرلمان على ضرورة "دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني".
وأكد بيان البرلمان العربي على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تداعيات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
واختتم البرلمان العربي بيانه بمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала