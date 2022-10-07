https://sputnikarabic.ae/20221007/الجماهير-الإنجليزية-تطالب-بترحيل-هالاند-1068726046.html
الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
طالبت جماهير الكرة الإنجليزية بترحيل النرويجي إيرلينغ هالاند، عن فريق مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:25+0000
2022-10-07T10:25+0000
2022-10-07T10:25+0000
رياضة
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لتطلق الجماهير حملة لجمع التوقيعات، واصفة هالاند أنه "روبوت وليس إنسانا"، بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب.وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان.وانتقل هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
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طالبت جماهير الكرة الإنجليزية بترحيل النرويجي إيرلينغ هالاند، عن فريق مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي.
لتطلق الجماهير حملة لجمع التوقيعات، واصفة هالاند أنه "روبوت وليس إنسانا"، بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب.
وأشار الموقعون على العريضة أنه سيتم تقديمها للبرلمان البريطاني ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بها، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن حساباً باسم (Ten Hag's Reds!) قام بإعداد العريضة على موقع "Change"، لمنع هالاند من لعب كرة القدم في إنجلترا، ويأتي ذلك بعد أن سجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".
وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان.
وانتقل هالاند
، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.