عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/الجماهير-الإنجليزية-تطالب-بترحيل-هالاند-1068726046.html
الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند
طالبت جماهير الكرة الإنجليزية بترحيل النرويجي إيرلينغ هالاند، عن فريق مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:25+0000
2022-10-07T10:25+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067553477_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0d7d34fce92fc458d9c8b42e64db1a86.jpg
لتطلق الجماهير حملة لجمع التوقيعات، واصفة هالاند أنه "روبوت وليس إنسانا"، بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب.وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان.وانتقل هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1067553477_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_8ad7941ead28b8e6fd17608be6211532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

الجماهير الإنجليزية تطالب بترحيل هالاند

10:25 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيرلينغ هالاند
إيرلينغ هالاند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
طالبت جماهير الكرة الإنجليزية بترحيل النرويجي إيرلينغ هالاند، عن فريق مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي.
لتطلق الجماهير حملة لجمع التوقيعات، واصفة هالاند أنه "روبوت وليس إنسانا"، بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب.

وأشار الموقعون على العريضة أنه سيتم تقديمها للبرلمان البريطاني ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بها، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن حساباً باسم (Ten Hag's Reds!) قام بإعداد العريضة على موقع "Change"، لمنع هالاند من لعب كرة القدم في إنجلترا، ويأتي ذلك بعد أن سجل هالاند ثلاثية في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية فإنه حتى الآن قام أكثر من مليون و800 ألف مشجع في الدوري الإنجليزي من المواطنين البريطانيين بالتوقيع على عريضة لترحيل هالاند من إنجلترا وعرضها على البرلمان.
وانتقل هالاند، إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما دفع السيتي قيمة الشرط الجزائي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала