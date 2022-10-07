الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" في تعز
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
أعلن الجيش اليمني الحكومي، إحباط محاولة تسلل لعناصر من جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه مواقع عسكرية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسابه على تويتر: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش صبر الموادم شرق مدينة تعز".
#تعز— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) October 7, 2022
قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش صبر الموادم شرق مدينة تعز.
وأضاف الجيش أن مدفعيته دكت مواقع وتحصينات لـ "أنصار الله" على إثر "عملية استهداف تشنها المليشيات لقرى آهلة بالسكان في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز".
#تعز— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) October 7, 2022
مدفعية الجيش تدك مواقع وتحصينات للمليشيات الحوثية الايرانية، على إثر عملية استهداف تشنها المليشيات لقرى آهلة بالسكان في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
وفشلت جهود الأمم المتحدة في تمديد اتفاق الهدنة الذي بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين "أنصار الله" من جهة والقوات الحكومية مدعومة بتحالف عسكري عربي.
وأمس الخميس، قتل 3 عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، وأصيب 4 آخرين، إثر تجدد الاشتباكات مع "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي البلاد.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.