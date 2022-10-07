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https://sputnikarabic.ae/20221007/الجيش-اليمني-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-لـ-أنصار-الله-في-تعز-1068753845.html
الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" في تعز
الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" في تعز
أعلن الجيش اليمني الحكومي، إحباط محاولة تسلل لعناصر من جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه مواقع عسكرية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T19:57+0000
2022-10-07T19:57+0000
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وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسابه على تويتر: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش صبر الموادم شرق مدينة تعز".وأضاف الجيش أن مدفعيته دكت مواقع وتحصينات لـ "أنصار الله" على إثر "عملية استهداف تشنها المليشيات لقرى آهلة بالسكان في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز".وفشلت جهود الأمم المتحدة في تمديد اتفاق الهدنة الذي بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين "أنصار الله" من جهة والقوات الحكومية مدعومة بتحالف عسكري عربي.وأمس الخميس، قتل 3 عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، وأصيب 4 آخرين، إثر تجدد الاشتباكات مع "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي البلاد.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن إحباط محاولة تسلل لـ "أنصار الله" في تعز

19:57 GMT 07.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني الحكومي، إحباط محاولة تسلل لعناصر من جماعة "أنصار الله" اليمنية تجاه مواقع عسكرية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسابه على تويتر: "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحبط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية في منطقة العريش صبر الموادم شرق مدينة تعز".
وأضاف الجيش أن مدفعيته دكت مواقع وتحصينات لـ "أنصار الله" على إثر "عملية استهداف تشنها المليشيات لقرى آهلة بالسكان في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز".
وفشلت جهود الأمم المتحدة في تمديد اتفاق الهدنة الذي بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين "أنصار الله" من جهة والقوات الحكومية مدعومة بتحالف عسكري عربي.
وأمس الخميس، قتل 3 عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، وأصيب 4 آخرين، إثر تجدد الاشتباكات مع "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي البلاد.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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