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https://sputnikarabic.ae/20221007/الحكومة-المصرية-تنفي-اتخاذ-السفن-مسارات-بديلة-لقناة-السويس-بسبب-قرار-رفع-رسوم-العبور-1068725521.html
الحكومة المصرية تنفي اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بسبب قرار رفع رسوم العبور
الحكومة المصرية تنفي اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بسبب قرار رفع رسوم العبور
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2023. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T10:07+0000
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وأفاد بيان للحكومة المصرية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023، مشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.وأوضحت الهيئة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.ولفتت الهيئة إلى "استمرار قناة السويس في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20220927/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-وفد-شركة-روسية-متخصصة-في-الاستخدام-الصناعي-للمعادن-النفيسة-1068333297.html
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الحكومة المصرية تنفي اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس بسبب قرار رفع رسوم العبور

10:07 GMT 07.10.2022
© Photo / Suez.Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Photo / Suez.Canal Authority
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نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس، نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2023.
وأفاد بيان للحكومة المصرية، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، بأن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفدا من شركة كراستسفيتمت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد شركة روسية متخصصة في الاستخدام الصناعي للمعادن النفيسة
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وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023، مشددة على أن الهيئة تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة، لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.
وأوضحت الهيئة أن قرار زيادة رسوم عبور القناة، يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
ولفتت الهيئة إلى "استمرار قناة السويس في تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار".
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