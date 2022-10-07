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https://sputnikarabic.ae/20221007/الدفاع-البيلاروسية-بصدد-تسلم-أنظمة-إسكندر-وإس-400-1068740542.html
الدفاع البيلاروسية بصدد تسلم أنظمة "إسكندر" و"إس 400"
الدفاع البيلاروسية بصدد تسلم أنظمة "إسكندر" و"إس 400"
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بتسلم أنظمة صواريخ من طراز "إسكندر" ودفاعات جوية من طراز "إس 400". 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:31+0000
2022-10-07T13:34+0000
العالم
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وأصدرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا ألقاه رئيس الدائرة فيكتور خرينين قال فيه: إن "وزير الدفاع أعلن عن وصول عدد من المنتجات الجديدة إلى القوات وهي أنظمة صواريخ "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس -400" وسيتم تقديم عرض للأنظمة القتالية في شهر أكتوبر".وأعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
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العالم

الدفاع البيلاروسية بصدد تسلم أنظمة "إسكندر" و"إس 400"

13:31 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 07.10.2022)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورقواذف صواريخ "إس-400"
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بتسلم أنظمة صواريخ من طراز "إسكندر" ودفاعات جوية من طراز "إس 400".
وأصدرت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا ألقاه رئيس الدائرة فيكتور خرينين قال فيه: إن "وزير الدفاع أعلن عن وصول عدد من المنتجات الجديدة إلى القوات وهي أنظمة صواريخ "إسكندر" وأنظمة الدفاع الجوي "إس -400" وسيتم تقديم عرض للأنظمة القتالية في شهر أكتوبر".
وأعربت بيلاروسيا عن مخاوفها بسبب وجود قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوات يمكن أن تُنشئ مجموعات ضاربة ضد البلاد وضد روسيا الاتحادية.
وقال وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، إن "قوات الناتو الموجودة بالقرب من الحدود يمكن أن تصبح أساسا لخلق مجموعات ضاربة ضد الجمهورية وروسيا".
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
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