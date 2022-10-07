https://sputnikarabic.ae/20221007/الرئيس-الفلسطيني-وأمير-قطر-يتباحثان-في-اتصال-هاتفي-1068741379.html
الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتباحثان في اتصال هاتفي
الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتباحثان في اتصال هاتفي
أجرى رئيس فلسطين محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مباحثات خلال اتصال هاتفي في إطار التنسيق المتواصل بين القيادتين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:51+0000
2022-10-07T13:51+0000
2022-10-07T13:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067628422_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_33fd534eb68495b9d64987ea2c09f274.jpg
وقال موقع "دنيا الوطن" إن الرئيس عباس أطلع الأمير تميم على "آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".من جانبه، شدد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية و"وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال".وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن "الموارد النفطية والغازية الفلسطينية معرضة للنهب والاستثمار من قبل الاحتلال، ليس فقط في البحر المتوسط، حيث بدأت إسرائيل بالتنقيب عن الغاز قرب المنطقة التي كانت تنقب فيها شركة "شيل" قبل 18 عاما في شواطئ غزة".وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستثمر الغاز المستخرج من حقل رنتيس الفلسطيني بالضفة الغربية".واعتبر الوزير أن أي خطوة باتجاه ترسيم الحدود بين إسرائيل وأي بلد عربي يجب أن تدفع بالأمور نحو ترسيم الحدود الفلسطينية مع إسرائيل طبقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدول، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1067628422_41:0:1349:981_1920x0_80_0_0_40af84b1163d28bc3565c6e7de8b1833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يتباحثان في اتصال هاتفي
تابعنا عبر
أجرى رئيس فلسطين محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، مباحثات خلال اتصال هاتفي في إطار التنسيق المتواصل بين القيادتين.
وقال موقع
"دنيا الوطن" إن الرئيس عباس أطلع الأمير تميم على "آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".
من جانبه، شدد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية و"وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال".
وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن "الموارد النفطية والغازية الفلسطينية معرضة للنهب والاستثمار من قبل الاحتلال، ليس فقط في البحر المتوسط، حيث بدأت إسرائيل بالتنقيب عن الغاز قرب المنطقة التي كانت تنقب فيها شركة "شيل" قبل 18 عاما في شواطئ غزة".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستثمر الغاز المستخرج من حقل رنتيس الفلسطيني بالضفة الغربية".
واعتبر الوزير أن أي خطوة باتجاه ترسيم الحدود بين إسرائيل وأي بلد عربي يجب أن تدفع بالأمور نحو ترسيم الحدود الفلسطينية مع إسرائيل طبقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدول، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.