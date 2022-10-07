https://sputnikarabic.ae/20221007/دون-صواريخ-تقنية-جديدة-قد-تحدث-ثورة-في-مجال-إطلاق-الأقمار-الاصطناعية-إلى-الفضاء-1068737056.html
دون صواريخ... تقنية جديدة قد تحدث ثورة في مجال إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء
دون صواريخ... تقنية جديدة قد تحدث ثورة في مجال إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء
طورت شركة أمريكية مقلاعا عملاقا لاستخدامه في إرسال أقمار اصطناعية وحمولات أخرى إلى الفضاء، في تقنية إن نجحت ستلغي استخدام الصواريخ. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T12:30+0000
2022-10-07T12:30+0000
2022-10-07T12:46+0000
منوعات
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وتسعى شركة "سبين لاونش" الأمريكية التي تأسست في كاليفورنيا في عام 2014، إلى إدخال هذه التقنية الجديدة حيز الخدمة في عام 2026، وذلك بعدما نجحت بالفعل في إطلاق حمولات من "ناسا "و"إيرباص"، باستخدام مقلاع عملاق على ارتفاع 7600 متر في الهواء، وفق صحيفة "بيزنس واير".ومن المقرر أن تكون النسخة النهائية قادرة على تسريع الأجسام إلى حوالي 8000 كيلومتر في الساعة لإطلاقها في الفضاء، أي بسرعة أسرع من سرعة الصوت، تبلغ 1200 كيلومتر في الساعة.وتأمل الشركة في إطلاق أول أقمار اصطناعية تزن 200 كيلوغرام بحلول عام 2026، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشركات العملاقة، لأنه يقدم بديلا أرخص للنقل بالصواريخ التي تستهلك الكثير من الوقود.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
دون صواريخ... تقنية جديدة قد تحدث ثورة في مجال إطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء
12:30 GMT 07.10.2022 (تم التحديث: 12:46 GMT 07.10.2022) تابعنا عبر
طورت شركة أمريكية مقلاعا عملاقا لاستخدامه في إرسال أقمار اصطناعية وحمولات أخرى إلى الفضاء، في تقنية إن نجحت ستلغي استخدام الصواريخ.
وتسعى شركة "سبين لاونش" الأمريكية التي تأسست في كاليفورنيا في عام 2014، إلى إدخال هذه التقنية الجديدة
حيز الخدمة في عام 2026، وذلك بعدما نجحت بالفعل في إطلاق حمولات من "ناسا "و"إيرباص"، باستخدام مقلاع عملاق على ارتفاع 7600 متر في الهواء، وفق صحيفة "بيزنس واير".
يحتوي المقلاع على ذراع معدنية يبلغ طولها حوالي 33 متراً، يتم ربط الحمولة بها، لكنَّ حجمه لا يتجاوز حوالي ثلث حجم المقلاع النهائي الذي تريد الشركة صنعه.
ومن المقرر أن تكون النسخة النهائية قادرة على تسريع الأجسام إلى حوالي 8000 كيلومتر في الساعة لإطلاقها في الفضاء، أي بسرعة أسرع من سرعة الصوت، تبلغ 1200 كيلومتر في الساعة.
وتأمل الشركة في إطلاق أول أقمار اصطناعية تزن 200 كيلوغرام بحلول عام 2026، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للشركات العملاقة، لأنه يقدم بديلا أرخص للنقل بالصواريخ التي تستهلك الكثير من الوقود.