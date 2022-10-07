https://sputnikarabic.ae/20221007/قناة-عبرية-احتمالية-التصعيد-في-الشمال-زادت-بسبب-الخلافات-في-المفاوضات-مع-لبنان-1068727054.html

قناة عبرية: احتمالية التصعيد في الشمال زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان

قناة عبرية: احتمالية التصعيد في الشمال زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان

أفادت قناة عبرية، أمس الخميس، بأن احتمالية التصعيد في الشمال الإسرائيلي زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T10:51+0000

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2022-10-07T10:51+0000

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وأكدت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينت" قد أوعز لوزير الدفاع بيني غانتس بإدارة الصراع مع لبنان أو "حزب الله" على خلفية الخلافات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الوسيط الأمريكي الخاص بمفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان، عاموس هوكشتاين، بأنها لن تقدم أي تنازلات أخرى حيال تلك المفاوضات، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي تصعيد مع "حزب الله" اللبناني.وتلقى وزراء إسرائيل خلال اجتماعهم في مجلس "الكابينيت" أمس الخميس، تفصيلا عن آخر تفاصيل المفاوضات الجارية مع لبنان عبر الوسيط هوكشتاين، وفور اطلاعهم على تلك التفاصيل، فوضوا بيني غانتس بإدارة الصراع مع "حزب الله"، حتى دون الرجوع لهم.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" قد عقد اجتماعا طارئا لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ولبنان، وأشار خلاله ليئور شيلات، مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، بأن خزان منطقة الخلاف مع بيروت تقدر أرباحه بـ3 مليارات دولار فقط، وهو ما فوجئ به كثير من الوزراء الحاضرين للاجتماع، حيث اعتقدوا في السابق أن أرباحه تزيد عن 20 مليار دولار.وكان الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، قد ذكر أمس الخميس، أن "خط العوامات" هو السبب الرئيس وراء إعلان إسرائيل رفضها ملاحظات لبنان على مسودة الاتفاق الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وذلك رغم حالة التفاؤل التي سادت الأجواء بينهما طيلة الأيام القليلة الماضية.وأكد الموقع أن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين قد استلم ملاحظات لبنان، يوم الثلاثاء الماضي، الخاصة بمسودة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهو ما أطلع عليه إيال خولتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، لتعود وترفضه تل أبيب.ونقل الموقع الإلكتروني عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن السبب الرئيس وراء رفض إسرائيل لملاحظات الجانب اللبناني، تعود إلى مطالبتهم بتغييرات جوهرية بشأن "خط العوامات"، الذي تعتبره إسرائيل حدودا دولية، مشيرا إلى أن تل أبيب قد قامت بتثبيت هذا الخط البالغ طوله 3 أميال بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أحادي الجانب من لبنان، صيف العام 2000.وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، أمس الخميس، إن إسرائيل تلقت مطالب لبنان بشأن تعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وإن رئيس الحكومة، يائير لابيد، رفضها.وأضاف لابيد أن "إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو انتهى الأمر بعدم إبرام الاتفاقية".وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة أمريكية عام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20221007/وزارة-الطاقة-الإسرائيلية-أرباح-الغاز-من-الخزان-في-منطقة-الخلاف-مع-لبنان-تقدر-بـ3-مليارات-دولار-1068722895.html

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