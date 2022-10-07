https://sputnikarabic.ae/20221007/مشاركة-أكثر-من-20-مصنعا-روسيا-في-محادثات-تجارية-في-السعودية-1068743827.html
مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية
مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية
أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة وفد يومي 3 و4 أكتوبر/تشرين الأول، في المملكة العربية السعودية في محادثات لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:28+0000
2022-10-07T14:28+0000
2022-10-07T14:28+0000
اقتصاد
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وتحدث المركز عن حضور أكثر من 20 مصنعا روسيا في هذه المحادثات، حيث أجرت الشركات أكثر من 250 لقاء مع شركاء محتملين.وجاء في البيان: "افتتحت بعثة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بجلسة عامة مخصصة لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وألقى المستشار بالسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية ألكسندر إستومين، والممثل التجاري لروسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني".وأضاف البيان أن الجانب السعودي كان مهتما بتكنولوجيا المعلومات الروسية والاتصالات، وبخاصة التي تتعلق بالأمن السيبراني ومنتجات لصناعة النفط والغاز والمنتجات الطبية والصيدلانية.وفي اليوم الثاني للبعثة، عقد الوفد الروسي اجتماعا متعدد الأطراف مع إحدى أكبر الشركات القابضة الاستثمارية السعودية، مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مركز التصدير الروسي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية والممثل التجاري الروسي في المملكة العربية السعودية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية
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أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة وفد يومي 3 و4 أكتوبر/تشرين الأول، في المملكة العربية السعودية في محادثات لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وتحدث المركز عن حضور أكثر من 20 مصنعا روسيا في هذه المحادثات، حيث أجرت الشركات أكثر من 250 لقاء مع شركاء محتملين.
وجاء في البيان: "افتتحت بعثة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بجلسة عامة مخصصة لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وألقى المستشار بالسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية ألكسندر إستومين، والممثل التجاري لروسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني".
وبعد الجلسة تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية حيث جرى أكثر من 250 محادثة بين ممثلي دوائر الأعمال في البلدين.
وأضاف البيان أن الجانب السعودي كان مهتما بتكنولوجيا المعلومات الروسية والاتصالات، وبخاصة التي تتعلق بالأمن السيبراني ومنتجات لصناعة النفط والغاز والمنتجات الطبية والصيدلانية.
وفي اليوم الثاني للبعثة، عقد الوفد الروسي اجتماعا متعدد الأطراف مع إحدى أكبر الشركات القابضة الاستثمارية السعودية، مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مركز التصدير الروسي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية والممثل التجاري الروسي في المملكة العربية السعودية.