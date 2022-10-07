عربي
https://sputnikarabic.ae/20221007/مشاركة-أكثر-من-20-مصنعا-روسيا-في-محادثات-تجارية-في-السعودية-1068743827.html
مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية
مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية
أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة وفد يومي 3 و4 أكتوبر/تشرين الأول، في المملكة العربية السعودية في محادثات لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T14:28+0000
2022-10-07T14:28+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
وتحدث المركز عن حضور أكثر من 20 مصنعا روسيا في هذه المحادثات، حيث أجرت الشركات أكثر من 250 لقاء مع شركاء محتملين.وجاء في البيان: "افتتحت بعثة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بجلسة عامة مخصصة لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وألقى المستشار بالسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية ألكسندر إستومين، والممثل التجاري لروسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني".وأضاف البيان أن الجانب السعودي كان مهتما بتكنولوجيا المعلومات الروسية والاتصالات، وبخاصة التي تتعلق بالأمن السيبراني ومنتجات لصناعة النفط والغاز والمنتجات الطبية والصيدلانية.وفي اليوم الثاني للبعثة، عقد الوفد الروسي اجتماعا متعدد الأطراف مع إحدى أكبر الشركات القابضة الاستثمارية السعودية، مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مركز التصدير الروسي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية والممثل التجاري الروسي في المملكة العربية السعودية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

مشاركة أكثر من 20 مصنعا روسيا في محادثات تجارية في السعودية

14:28 GMT 07.10.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© Photo / wikipedia
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة وفد يومي 3 و4 أكتوبر/تشرين الأول، في المملكة العربية السعودية في محادثات لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وتحدث المركز عن حضور أكثر من 20 مصنعا روسيا في هذه المحادثات، حيث أجرت الشركات أكثر من 250 لقاء مع شركاء محتملين.
وجاء في البيان: "افتتحت بعثة الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بجلسة عامة مخصصة لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وألقى المستشار بالسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية ألكسندر إستومين، والممثل التجاري لروسيا ستانيسلاف يانكوفيتس، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني".

وبعد الجلسة تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية حيث جرى أكثر من 250 محادثة بين ممثلي دوائر الأعمال في البلدين.

وأضاف البيان أن الجانب السعودي كان مهتما بتكنولوجيا المعلومات الروسية والاتصالات، وبخاصة التي تتعلق بالأمن السيبراني ومنتجات لصناعة النفط والغاز والمنتجات الطبية والصيدلانية.
وفي اليوم الثاني للبعثة، عقد الوفد الروسي اجتماعا متعدد الأطراف مع إحدى أكبر الشركات القابضة الاستثمارية السعودية، مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مركز التصدير الروسي بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية والممثل التجاري الروسي في المملكة العربية السعودية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала