https://sputnikarabic.ae/20221007/هل-يشعل-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-الحرب-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1068741229.html
هل يشعل ملف ترسيم الحدود البحرية الحرب بين لبنان وإسرائيل؟
هل يشعل ملف ترسيم الحدود البحرية الحرب بين لبنان وإسرائيل؟
رفضت إسرائيل الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق الأميركي لترسيم الحدود البحرية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T13:55+0000
2022-10-07T13:55+0000
2022-10-07T13:55+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وبالتزامن مع الرفض الإسرائيلي، عاد الحديث مجددا عن إمكانية توتر الجبهة الحدودية بين الجانبين، في ظل تلميح الإعلام الإسرائيلي عن تحضير الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية استباقية ضد "حزب الله" في لبنان.بهذا السياق، قال النائب أشرف بيضون لـ"سبوتنيك" إنه "لا يمكن استباق الأمور، إلا أن لبنان وضع ملاحظاته على الصيغة النهائية على الورقة وأرسلها إلى الجهات المعنية وهي ملاحظات قانونية وتفسيرية تنسجم مع روحية الورقة الموضوعة، وبالتالي لا يمكن أن نتنازل عن نقطة مياه من مياهنا الإقليمية التي هي حق وفقا للقوانين الدولية".من جهته، يقول رئيس "مركز الشرق الأوسط للدراسات" العميد المتقاعد هشام جابر، لـ"سبوتنيك" إنه "إذا بدأت إسرائيل بالتنقيب من دون اتفاق هناك احتمال كبير بحصول تطورات عسكرية".ورأى جابر أنه "من الممكن حدوث توترات عسكرية أما حرب فلا، وإذا لم يتم الاتفاق ولم تحدث المفاوضات في الناقورة، ولا نعلم بعد الرفض الإسرائيلي إذا كان هناك قرار بالذهاب أو عدم الذهاب إلى الناقورة، في حال ذهبوا إلى الناقورة فالمفاوضات صعبة وليست سهلة وبحاجة إلى الوقت ومن الممكن أن تنجح أو تفشل، وإسرائيل على عجلة كما نعلم لأنها تريد استخراج الغاز لتصديره إلى أوروبا والرئيس بايدن قال لإسرائيل وأعطى تعليمات بإتمام الاتفاق لسببين حاجته للغاز إلى أوروبا وثانيًا لا يريد أن تحصل حرب في المنطقة، لأن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وإذا حصلت الحرب فإن أمريكا مضطرة أن تتورط فيها وهي لا تريد التورط بحرب".ولفت جابر إلى أن "التطورات العسكرية لن تكون بإشعال الجبهة الجنوبية مع لبنان وتمتد إلى الجبهة السورية، بل ستنحصر العمليات العسكرية في المنطقة البحرية يعني يعترض "حزب الله" حتمًا ويطلق مسيرات تقصف البحر تحديدًا ومن الممكن أن تقصف إلى جانب الباخرة ولا أعتقد "حزب الله" سيبدأ بحرب ويقصف منصات النفط والغاز حتى لا يزيد الأمور توتيرًا"، مضيفًا "حزب الله يستطيع ولديه زوارق بحرية وطائرات مسيرة وتستطيع أن يضرب حول حقل كاريش ويهدد الباخرة ويطلب منها توقيف العمل، والباخرة في حال تعرضت لتهديد جدي ستوقف عملها وإسرائيل حتمًا سترد على العمليات العسكرية لـ"حزب الله" بقصف الزوارق التابعة للحزب ومن الممكن أن تسقط الطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221007/الجامعة-العربية-نؤيد-لبنان-بشكل-كامل-بشأن-الاتفاق-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068737971.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
هل يشعل ملف ترسيم الحدود البحرية الحرب بين لبنان وإسرائيل؟
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رفضت إسرائيل الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق الأميركي لترسيم الحدود البحرية.
وبالتزامن مع الرفض الإسرائيلي، عاد الحديث مجددا عن إمكانية توتر الجبهة الحدودية بين الجانبين، في ظل تلميح الإعلام الإسرائيلي عن تحضير الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية استباقية ضد "حزب الله" في لبنان.
في المقابل، تتقاطع مصادر لبنانية على أن الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية، لا يعدو كونه مناورة جديدة في إطار التفاوض القائم حول ترسيم الحدود، وبالتالي تستبعد المصادر اشتعال الجبهة الجنوبية في الفترة المقبلة، ومتوقعة أن يجري الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين جولة جديدة من الاتصالات مع مسؤولي البلدين، للوصول إلى نقاط تفاهم تثمر بتوقيع اتفاق الترسيم.
بهذا السياق، قال النائب أشرف بيضون لـ"سبوتنيك" إنه "لا يمكن استباق الأمور، إلا أن لبنان وضع ملاحظاته على الصيغة النهائية على الورقة وأرسلها إلى الجهات المعنية
وهي ملاحظات قانونية وتفسيرية تنسجم مع روحية الورقة الموضوعة، وبالتالي لا يمكن أن نتنازل عن نقطة مياه من مياهنا الإقليمية التي هي حق وفقا للقوانين الدولية".
وأكد على أن "لبنان لم يرضخ في السابق ولن يرضخ اليوم، لأنه في موقع قوي وكافة القوانين الدولية مع لبنان ونحن نتمسك بحقوقنا من خلال القانون الدولي"، لافتا إلى أن "لبنان مارس حقه في وضع ملاحظات على الورقة ولننتظر ولا نستبق الأمور القادمة ولا أحد يستطيع أن يأخذنا بالتهويل".
من جهته، يقول رئيس "مركز الشرق الأوسط للدراسات" العميد المتقاعد هشام جابر، لـ"سبوتنيك" إنه "إذا بدأت إسرائيل بالتنقيب من دون اتفاق هناك احتمال كبير بحصول تطورات عسكرية".
وأوضح أن "الرد اللبناني لم يعط لبنان حقه وكل الخبراء قالوا إن المشروع الذي أعد يحرم لبنان من الكثير من ثرواته ومع ذلك أتى الرد الإسرائيلي سلبي، والسبب أن إسرائيل تطمع وتريد أكثر بكثير مما حصلت عليه، وهناك أسباب سياسية تتعلق بالانتخابات في إسرائيل، ولابيد ليس لديه حق توقيع الاتفاق النهائي مع لبنان لأنه في حكومة انتقالية، ويستطيع تحضير مسودة أو مشروع اتفاق"، لافتا إلى أن "هناك مزايدة على أن إسرائيل لا تفرط بحقوقها فحسب، ولكن العكس هو الصحيح لأن لبنان فرط بحقوقه".
ورأى جابر أنه "من الممكن حدوث توترات عسكرية
أما حرب فلا، وإذا لم يتم الاتفاق ولم تحدث المفاوضات في الناقورة، ولا نعلم بعد الرفض الإسرائيلي إذا كان هناك قرار بالذهاب أو عدم الذهاب إلى الناقورة، في حال ذهبوا إلى الناقورة فالمفاوضات صعبة وليست سهلة وبحاجة إلى الوقت ومن الممكن أن تنجح أو تفشل، وإسرائيل على عجلة كما نعلم لأنها تريد استخراج الغاز لتصديره إلى أوروبا والرئيس بايدن قال لإسرائيل وأعطى تعليمات بإتمام الاتفاق لسببين حاجته للغاز إلى أوروبا وثانيًا لا يريد أن تحصل حرب في المنطقة، لأن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وإذا حصلت الحرب فإن أمريكا مضطرة أن تتورط فيها وهي لا تريد التورط بحرب".
وأضاف أنه "في حال لم يتم الاتفاق فبرأيي أحد الأمرين أو إسرائيل تؤجل استخراج الغاز لمدة شهر حتى لا يحدث توتر أمني وعندما تبدأ، تبدأ من دون اتفاق باستخراج هذا الغاز، و"حزب الله" لا يستطيع الرجوع بكلامه أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخرج بدون اتفاق"، مشيرًا إلى أن "المنطقة البحرية التي سيحصل فيها استخراج أولًا قانونيًا ليس لديها الحق إسرائيل في الاستخراج في منطقة متنازع عليها، بالفعل على الأرض إذا بدأت إسرائيل بالتنقيب من دون اتفاق هناك احتمال كبير بحصول تطورات عسكرية".
ولفت جابر إلى أن "التطورات العسكرية لن تكون بإشعال الجبهة الجنوبية مع لبنان وتمتد إلى الجبهة السورية، بل ستنحصر العمليات العسكرية في المنطقة البحرية يعني يعترض "حزب الله" حتمًا ويطلق مسيرات تقصف البحر تحديدًا ومن الممكن أن تقصف إلى جانب الباخرة ولا أعتقد "حزب الله" سيبدأ بحرب ويقصف منصات النفط والغاز حتى لا يزيد الأمور توتيرًا"، مضيفًا "حزب الله يستطيع ولديه زوارق بحرية وطائرات مسيرة وتستطيع أن يضرب حول حقل كاريش ويهدد الباخرة ويطلب منها توقيف العمل، والباخرة في حال تعرضت لتهديد جدي ستوقف عملها وإسرائيل حتمًا سترد على العمليات العسكرية لـ"حزب الله" بقصف الزوارق التابعة للحزب ومن الممكن أن تسقط الطائرات المسيرة".