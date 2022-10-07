https://sputnikarabic.ae/20221007/هل-يشعل-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-الحرب-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1068741229.html

هل يشعل ملف ترسيم الحدود البحرية الحرب بين لبنان وإسرائيل؟

هل يشعل ملف ترسيم الحدود البحرية الحرب بين لبنان وإسرائيل؟

رفضت إسرائيل الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق الأميركي لترسيم الحدود البحرية. 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T13:55+0000

2022-10-07T13:55+0000

2022-10-07T13:55+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وبالتزامن مع الرفض الإسرائيلي، عاد الحديث مجددا عن إمكانية توتر الجبهة الحدودية بين الجانبين، في ظل تلميح الإعلام الإسرائيلي عن تحضير الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية استباقية ضد "حزب الله" في لبنان.بهذا السياق، قال النائب أشرف بيضون لـ"سبوتنيك" إنه "لا يمكن استباق الأمور، إلا أن لبنان وضع ملاحظاته على الصيغة النهائية على الورقة وأرسلها إلى الجهات المعنية وهي ملاحظات قانونية وتفسيرية تنسجم مع روحية الورقة الموضوعة، وبالتالي لا يمكن أن نتنازل عن نقطة مياه من مياهنا الإقليمية التي هي حق وفقا للقوانين الدولية".من جهته، يقول رئيس "مركز الشرق الأوسط للدراسات" العميد المتقاعد هشام جابر، لـ"سبوتنيك" إنه "إذا بدأت إسرائيل بالتنقيب من دون اتفاق هناك احتمال كبير بحصول تطورات عسكرية".ورأى جابر أنه "من الممكن حدوث توترات عسكرية أما حرب فلا، وإذا لم يتم الاتفاق ولم تحدث المفاوضات في الناقورة، ولا نعلم بعد الرفض الإسرائيلي إذا كان هناك قرار بالذهاب أو عدم الذهاب إلى الناقورة، في حال ذهبوا إلى الناقورة فالمفاوضات صعبة وليست سهلة وبحاجة إلى الوقت ومن الممكن أن تنجح أو تفشل، وإسرائيل على عجلة كما نعلم لأنها تريد استخراج الغاز لتصديره إلى أوروبا والرئيس بايدن قال لإسرائيل وأعطى تعليمات بإتمام الاتفاق لسببين حاجته للغاز إلى أوروبا وثانيًا لا يريد أن تحصل حرب في المنطقة، لأن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل، وإذا حصلت الحرب فإن أمريكا مضطرة أن تتورط فيها وهي لا تريد التورط بحرب".ولفت جابر إلى أن "التطورات العسكرية لن تكون بإشعال الجبهة الجنوبية مع لبنان وتمتد إلى الجبهة السورية، بل ستنحصر العمليات العسكرية في المنطقة البحرية يعني يعترض "حزب الله" حتمًا ويطلق مسيرات تقصف البحر تحديدًا ومن الممكن أن تقصف إلى جانب الباخرة ولا أعتقد "حزب الله" سيبدأ بحرب ويقصف منصات النفط والغاز حتى لا يزيد الأمور توتيرًا"، مضيفًا "حزب الله يستطيع ولديه زوارق بحرية وطائرات مسيرة وتستطيع أن يضرب حول حقل كاريش ويهدد الباخرة ويطلب منها توقيف العمل، والباخرة في حال تعرضت لتهديد جدي ستوقف عملها وإسرائيل حتمًا سترد على العمليات العسكرية لـ"حزب الله" بقصف الزوارق التابعة للحزب ومن الممكن أن تسقط الطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221007/الجامعة-العربية-نؤيد-لبنان-بشكل-كامل-بشأن-الاتفاق-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068737971.html

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