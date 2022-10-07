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https://sputnikarabic.ae/20221007/وزيرة-خارجية-بلجيكا-تقص-خصلة-من-شعرها-تضامنا-مع-النساء-في-إيران-فيديو-1068717311.html
وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو
وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو
انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، وهي تقوم بقص خصلة من شعرها، دعما منها للنساء والاحتجاجات في... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T07:00+0000
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جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان البلجيكي أمس الخميس، حيث انتقدت لحبيب السلطات الإيرانية على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني الشهر الماضي في طهران.كما أعربت الوزيرة عن تضامنها مع النساء في إيران ومع ما وصفته بـ"المحتجين الإيرانيين الشجعان".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221003/بايدن-يتوعد-إيران-بمزيد-من-العقوبات-هذا-الأسبوع-بسبب-الاحتجاجات-1068583754.html
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أخبار بلجيكا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار بلجيكا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو

07:00 GMT 07.10.2022
© AFP 2022 / JAMES ARTHUR GEKIEREوزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب
وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / JAMES ARTHUR GEKIERE
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انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، وهي تقوم بقص خصلة من شعرها، دعما منها للنساء والاحتجاجات في إيران.
جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان البلجيكي أمس الخميس، حيث انتقدت لحبيب السلطات الإيرانية على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني الشهر الماضي في طهران.
كما أعربت الوزيرة عن تضامنها مع النساء في إيران ومع ما وصفته بـ"المحتجين الإيرانيين الشجعان".
ويظهر في الفيديو الوزيرة البلجيكية وهي تمسك بمقص وتقص خصلة من شعرها، لتحذو بذلك حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها.
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
بايدن يتوعد إيران بمزيد من العقوبات هذا الأسبوع بسبب الاحتجاجات
3 أكتوبر, 22:55 GMT
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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