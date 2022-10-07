https://sputnikarabic.ae/20221007/وزيرة-خارجية-بلجيكا-تقص-خصلة-من-شعرها-تضامنا-مع-النساء-في-إيران-فيديو-1068717311.html

وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو

وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها تضامنا مع النساء في إيران... فيديو

انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، وهي تقوم بقص خصلة من شعرها، دعما منها للنساء والاحتجاجات في... 07.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-07T07:00+0000

2022-10-07T07:00+0000

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جاء ذلك خلال جلسة في البرلمان البلجيكي أمس الخميس، حيث انتقدت لحبيب السلطات الإيرانية على خلفية وفاة الفتاة مهسا أميني الشهر الماضي في طهران.كما أعربت الوزيرة عن تضامنها مع النساء في إيران ومع ما وصفته بـ"المحتجين الإيرانيين الشجعان".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

https://sputnikarabic.ae/20221003/بايدن-يتوعد-إيران-بمزيد-من-العقوبات-هذا-الأسبوع-بسبب-الاحتجاجات-1068583754.html

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