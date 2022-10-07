https://sputnikarabic.ae/20221007/وسط-جماهيرها-التونسية-أنس-جابر-تودع-بطولة-الياسمين-1068752342.html
وسط جماهيرها.. التونسية أنس جابر تودع بطولة الياسمين
وسط جماهيرها.. التونسية أنس جابر تودع بطولة الياسمين
ودعت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا، مساء اليوم الجمعة، بطولة الياسمين بمحافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو،... 07.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-07T18:26+0000
2022-10-07T18:26+0000
2022-10-07T18:26+0000
رياضة
منوعات
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وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.لم تظهر أنس جابر بكامل لياقتها خلال المباراة أمام الأمريكية ليو، والتي تمكنت من كسر إرسال نجمة تونس لنتتهي المجموعة الأولى بنتيجة (6-3).وتمكنت البطلة التونسية في المجموعة الثانية من كسر إرسال منافستها لأول مرة وفازت بنتيجة (6-4).في المجموعة الثالثة والحاسمة خسرت جابر إرسالها في وقت قاتل، وخسرت بنتيجة (6-4).وأقيمت المباراة في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، التي تقام في تونس لأول مرة وتبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار، بحسب قناة "نسمة" المحلية.
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رياضة, منوعات
وسط جماهيرها.. التونسية أنس جابر تودع بطولة الياسمين
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ودعت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا، مساء اليوم الجمعة، بطولة الياسمين بمحافظة المنستير شرقي تونس، بعد خسارتها على يد الأمريكية المغمورة كلير ليو، المصنفة 73 عالميا.
وخسرت جابر التي حصلت في يوليو/تموز الماضي على المركز الثاني في بطولة ومبدلون، على أرضها ووسط جماهيرها بمجموعتين (3-6 و4-6)، لمجموعة (6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة.
لم تظهر أنس جابر
بكامل لياقتها خلال المباراة أمام الأمريكية ليو، والتي تمكنت من كسر إرسال نجمة تونس لنتتهي المجموعة الأولى بنتيجة (6-3).
وتمكنت البطلة التونسية في المجموعة الثانية من كسر إرسال منافستها لأول مرة وفازت بنتيجة (6-4).
في المجموعة الثالثة والحاسمة خسرت جابر إرسالها في وقت قاتل، وخسرت بنتيجة (6-4).
وأقيمت المباراة في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، التي تقام في تونس لأول مرة وتبلغ قيمة جوائزها المالية 250 ألف دولار، بحسب قناة
"نسمة" المحلية.