https://sputnikarabic.ae/20221008/أمريكا-تعلن-عن-مكافأة-5-ملايين-دولار-للعثور-على-قتلة-4-من-جنودها-1068760425.html
أمريكا تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للعثور على قتلة 4 من جنودها
أمريكا تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للعثور على قتلة 4 من جنودها
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم المسلح الذي وقع في النيجر عام 2017 وأسفر عن مقتل 4 من جنودها. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T08:47+0000
2022-10-08T08:47+0000
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جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في نيامي (عاصمة النيجر) عبر حسابها بـ"تويتر" بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم.وجاء في البيان أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل "الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو".وأضاف البيان أن ملصقات ستوضع في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين. وأعادت السفارة نشر أحد الملصقات يحمل صور 8 أعضاء من تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا).ومن بين الصور، زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شُطب على صورته بالأحمر وكتب عليها "عدو قتل في الميدان".يذكر أنه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قتل 9 عسكريين، بينهم 4 أمريكيين و5 نيجريين، في كمين نصبه مسلحون قرب قرية تونغو تونغو على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.وأعلن تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" مسؤوليته عن الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20220927/البنتاغون-يقر-بقتل-الجيش-الأمريكي-12-مدنيا-وإصابة-5-آخرين-في-العام-الماضي-1068332972.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر, العالم, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار النيجر, العالم, الجيش الأمريكي
أمريكا تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للعثور على قتلة 4 من جنودها
08:47 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجوم المسلح الذي وقع في النيجر عام 2017 وأسفر عن مقتل 4 من جنودها.
جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في نيامي (عاصمة النيجر) عبر حسابها بـ"تويتر" بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم.
وجاء في البيان أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل "الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو".
وأضاف البيان أن ملصقات ستوضع في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين.
وأعادت السفارة نشر أحد الملصقات يحمل صور 8 أعضاء من تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا).
ومن بين الصور، زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شُطب على صورته بالأحمر وكتب عليها "عدو قتل في الميدان".
يذكر أنه في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قتل 9 عسكريين، بينهم 4 أمريكيين و5 نيجريين، في كمين نصبه مسلحون قرب قرية تونغو تونغو على بعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.
وأعلن تنظيم "داعش
في الصحراء الكبرى" مسؤوليته عن الهجوم.