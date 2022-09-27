https://sputnikarabic.ae/20220927/البنتاغون-يقر-بقتل-الجيش-الأمريكي-12-مدنيا-وإصابة-5-آخرين-في-العام-الماضي-1068332972.html
البنتاغون يقر بقتل الجيش الأمريكي 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين في العام الماضي
البنتاغون يقر بقتل الجيش الأمريكي 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين في العام الماضي
قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها السنوي عن الخسائر المدنية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي قتل أكثر من عشرة مدنيين وأصاب خمسة آخرين في عمليات نفذت في... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T20:05+0000
2022-09-27T20:05+0000
2022-09-27T20:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير: "تقدر (وزارة الدفاع) أن ما يقرب من 12 مدنيا قتلوا وأصيب قرابة 5 مدنيين خلال عام 2021 نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية".وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع تلقت أربعة تقارير موثوقة عن حوادث سقوط ضحايا مدنيين في أفغانستان في عام 2021 أسفرت عن مقتل 12 وإصابة شخصين.سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في أغسطس/ آب عام 2021 بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ما أدى إلى استيلاء حركة طالبان (المنظمة الخاضعة لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) بسرعة على البلاد.وكشف التقرير عن أن القيادة الأمريكية في أفريقيا تقدر إصابة ثلاثة مدنيين نتيجة غارة جوية في الصومال في يناير/ كانون الثاني أيضا. قد تختلف تقييمات الحكومة الأمريكية عن تقييمات المنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى بسبب الاختلافات في المنهجية.وذكر التقرير أيضا أن وزارة الدفاع تواصل تقييم ثلاثة تقارير عن حوادث سقوط ضحايا مدنيين في العراق وسوريا كجزء من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب.تستجيب الولايات المتحدة لحوادث الضحايا المدنيين من خلال الاعتراف بالمسؤولية أو تقديم الرعاية الطبية أو تقديم المدفوعات، وبحسب التقرير تم دفع دفعة واحدة في عام 2021 لحادث وقع في هرات بأفغانستان في يناير.
https://sputnikarabic.ae/20220927/البحرية-الأمريكية-تعلن-مصادرة-شحنة-هيروين-بـ-85-مليون-دولار-في-مياه-الخليج-صورة-1068323232.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يقر بقتل الجيش الأمريكي 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين في العام الماضي
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها السنوي عن الخسائر المدنية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي قتل أكثر من عشرة مدنيين وأصاب خمسة آخرين في عمليات نفذت في الخارج خلال عام 2021.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال التقرير: "تقدر (وزارة الدفاع) أن ما يقرب من 12 مدنيا قتلوا وأصيب قرابة 5 مدنيين خلال عام 2021 نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية".
وأضاف التقرير أن وزارة الدفاع تلقت أربعة تقارير موثوقة عن حوادث سقوط ضحايا مدنيين في أفغانستان في عام 2021 أسفرت عن مقتل 12 وإصابة شخصين.
سحبت الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في أغسطس/ آب عام 2021 بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ما أدى إلى استيلاء حركة طالبان (المنظمة الخاضعة لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) بسرعة على البلاد.
وكشف التقرير عن أن القيادة الأمريكية في أفريقيا تقدر إصابة ثلاثة مدنيين نتيجة غارة جوية في الصومال في يناير/ كانون الثاني أيضا. قد تختلف تقييمات الحكومة الأمريكية عن تقييمات المنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى بسبب الاختلافات في المنهجية.
وذكر التقرير أيضا أن وزارة الدفاع
تواصل تقييم ثلاثة تقارير عن حوادث سقوط ضحايا مدنيين في العراق وسوريا كجزء من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب.
تستجيب الولايات المتحدة لحوادث الضحايا المدنيين من خلال الاعتراف بالمسؤولية أو تقديم الرعاية الطبية أو تقديم المدفوعات، وبحسب التقرير تم دفع دفعة واحدة في عام 2021 لحادث وقع في هرات بأفغانستان في يناير.