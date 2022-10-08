https://sputnikarabic.ae/20221008/إعلام-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي--1068776667.html
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T18:31+0000
2022-10-08T18:31+0000
2022-10-08T18:36+0000
كوريا الشمالية
تجربة نووية
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية بأن "هيئة الأركان المشتركة أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي، وهو الإطلاق السابع من نوعه خلال أسبوعين".يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي وصفها بـ"الاستفزازية".
https://sputnikarabic.ae/20221008/كوريا-الشمالية-تقول-إن-تجاربها-الصاروخية-الأخيرة-دفاعا-مشروعا-ضد-التهديدات-الأمريكية-1068756012.html
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كوريا الشمالية, تجربة نووية
كوريا الشمالية, تجربة نووية
إعلام: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
18:31 GMT 08.10.2022 (تم التحديث: 18:36 GMT 08.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية بأن "هيئة الأركان المشتركة أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيًا مجهول الطراز باتجاه البحر الشرقي، وهو الإطلاق السابع من نوعه خلال أسبوعين".
يوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. حلق المقذوف فوق شمال اليابان وهبط في المحيط الهادئ، ما جعل البلاد في حالة توتر.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صورايخ باليستية
خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
وتقول وزارة الدفاع اليابانية إن الإطلاق الأخير يمثل المرة الـ24 التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ هذا العام.
وأكدت كوريا الشمالية، أن سلسلة تجاربها الصاروخية الأخيرة تعد "دفاعًا مشروعًا" ضد ما وصفته بـ"التهديدات العسكرية الأمريكية" التي استمرت لأكثر من نصف قرن".
وأضافت: "أنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة".
لكن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أن سيئول وحليفتها واشنطن ردتا بقوة على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والتي وصفها بـ"الاستفزازية".