https://sputnikarabic.ae/20221008/البنتاغون-يمتنع-عن-التعليق-على-تفجير-جسر-القرم-1068782874.html
البنتاغون يمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم
البنتاغون يمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون قد رأى الأنباء عن وقوع تفجير على جسر القرم، لكنها لن تعلق على الحادث. 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T23:33+0000
2022-10-08T23:33+0000
2022-10-08T23:33+0000
شبه جزيرة القرم الروسية
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا الأنباء عن تفجير وقع على جسر كيرتش، لكن ليس لدينا شيءً نضيفه حول هذا الوضع".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت اليوم السبت، أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.وبوقت سابق اليوم، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/كانون الأول 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-يكلف-جهاز-الأمن-الفيدرالي-بتنسيق-إجراءات-حماية-العبور-والنقل-بمضيق-كيرتش-1068774544.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
شبه جزيرة القرم الروسية, البنتاغون الأمريكي
شبه جزيرة القرم الروسية, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون يمتنع عن التعليق على تفجير جسر القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون قد رأى الأنباء عن وقوع تفجير على جسر القرم، لكنها لن تعلق على الحادث.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا الأنباء عن تفجير وقع على جسر كيرتش، لكن ليس لدينا شيءً نضيفه حول هذا الوضع
".
وأشار المتحدث إلى أن الأوكرانيين هم من يقررون بأنفسهم كيف، متى وأين يفعلون ذلك.
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أعلنت اليوم السبت، أن شاحنة انفجرت قرب قطار يسير على جسر القرم
أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار وتعطيل حركة المرور على الجسر.
وبوقت سابق اليوم، ألمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك إلى وقوف كييف وراء تفجير جسر القرم وتعطيل حركة المرور عليه.
وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/كانون الأول 2019.