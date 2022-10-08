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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221008/بوتين-يكلف-جهاز-الأمن-الفيدرالي-بتنسيق-إجراءات-حماية-العبور-والنقل-بمضيق-كيرتش-1068774544.html
بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش
بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش... 08.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-08T17:44+0000
2022-10-08T17:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.كما أشارت وزارة النقل الروسية في وقت سابق من اليوم، إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00".وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
https://sputnikarabic.ae/20221008/مرور-أول-قطار-عبر-خط-السكك-الحديدية-بجسر-القرم-بعد-إتمام-المرحلة-الأولى-من-الترميم-1068774228.html
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بوتين يكلف جهاز الأمن الفيدرالي بتنسيق إجراءات حماية العبور والنقل بمضيق كيرتش

17:44 GMT 08.10.2022
© Sputnik . Aleksey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في مضيق كيرتش، القرم، روسيا
الوضع في مضيق كيرتش، القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
© Sputnik . Aleksey Malgavko
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما أحال بموجبه صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص المرسوم: "تكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".
كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع مرسوما يقتضي بتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.

"وقع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مرسوما حول تعزيز تدابير حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وجسر الشبكة الكهربائية بين روسيا الاتحادية وشبه جزيرة القرم، وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كراسنودور والقرم".

الخدمة الصحفية للكرملين
إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مرور أول قطار عبر خط السكك الحديدية بجسر القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من الترميم
17:21 GMT
وكان قد أعلن المكتب الصحفي لهيئة السكك الحديدية في جمهورية القرم مرور أول قطار مكون من 15 عربة عبر خطوط السكك الحديدية بجسر القرم بنجاح بعد استئناف حركة المرور، التي كانت قد توقفت في وقت سابق اليوم إثر انفجار صهاريج وقود على متن قطار نتيجة هجوم من تدبير مخربين أوكرانيين.
كما أشارت وزارة النقل الروسية في وقت سابق من اليوم، إلى أنه يمكن استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم اليوم السبت، بعد الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على خط واحد وباتجاهين (ذهابا وإيابا)، وحركة السكك الحديدية بعد الساعة 20:00".
وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".
وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".
وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.
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